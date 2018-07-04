Рыба гнила с головы: заместителя председателя Браславского райисполкома тоже задержали за взятку

Согласно официальной информации, с апреля 2016 года по январь 2018-го он получил от гражданина взятку в сумме 6,3 тысячи евро за решение вопросов.





Впрочем, что касается коррупционных дел чиновников, то из большого грома, как правило, получается малый дождь. Так, в декабре 2017 года суд приговорил за взятки бывшего главу Солигорского района Александра Римашевкого к 8 годам лишения свободы, но не прошло и полгода, как Римашевский оказался на свободе, так как был помилован президентом.





Ранее Лукашенко помиловал экс-главу Каменецкого райисполкома Андрея Писарика, экс-председатели Полоцкого горисполкома Владимира Точило и Полоцкого райисполкома Валерия Полидовца, Чашникского райисполкома Владимира Блая и многих других. На некоторое время после помилования их отправляют «поднимать колхозы». Но больше, чем на год, на этой «ответственной работе» мало кто задержался.