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Отгуляли: самые яркие эпизоды празднования Дня независимости Беларуси в разных странах мира

04.07.2018 22:00 — Разное | Партизан  
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Посольства Беларуси в разных странах мира провели приемы по случаю Дня независимости Беларуси.

Отгуляли: самые яркие эпизоды празднования Дня независимости Беларуси в разных странах мира
День независимости Беларуси в ЮАР
«Белорусский партизан» отобрал самые интересные снимки с прошедших мероприятий.

В воюющей Сирии праздника, видимо, особенно хочется. И поскольку спиртное в арабских странах не приветствуется, белорусско-сирийскую дружбу здесь резали по-живому.



Зато именно здесь были: самый красивый флаг – из цветов.



И самые необычные обои.  




Поскольку халяльную свинину еще не придумали, то традционными белорусскими угощениями гости лакомились в других странах. Например, в Бельгии предлагалось даже сало с соленым огурчиком.



В некоторых посольствах супруги послов и сотрудницы посольств расстарались на вышиванки (Грузия).



В некоторых пытались выглядеть большими леди, чем европейки (Бельгия).


А где-то, как в Бразилии, праздник особенно удался, затянувшись до поздней ночи.



В материале использованы официальны фото посольств.

 
 
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Посольства Беларуси в разных странах мира провели приемы по случаю Дня независимости Беларуси.
 
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