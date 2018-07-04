Отгуляли: самые яркие эпизоды празднования Дня независимости Беларуси в разных странах мира

«Белорусский партизан» отобрал самые интересные снимки с прошедших мероприятий.





В воюющей Сирии праздника, видимо, особенно хочется. И поскольку спиртное в арабских странах не приветствуется, белорусско-сирийскую дружбу здесь резали по-живому.













Зато именно здесь были: самый красивый флаг – из цветов.













И самые необычные обои.













Поскольку халяльную свинину еще не придумали, то традционными белорусскими угощениями гости лакомились в других странах. Например, в Бельгии предлагалось даже сало с соленым огурчиком.













В некоторых посольствах супруги послов и сотрудницы посольств расстарались на вышиванки (Грузия).













В некоторых пытались выглядеть большими леди, чем европейки (Бельгия).









А где-то, как в Бразилии, праздник особенно удался, затянувшись до поздней ночи.













В материале использованы официальны фото посольств.