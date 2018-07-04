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Отгуляли: самые яркие эпизоды празднования Дня независимости Беларуси в разных странах мира
Посольства Беларуси в разных странах мира провели приемы по случаю Дня независимости Беларуси.
День независимости Беларуси в ЮАР
«Белорусский партизан» отобрал самые интересные снимки с прошедших мероприятий.
В воюющей Сирии праздника, видимо, особенно хочется. И поскольку спиртное в арабских странах не приветствуется, белорусско-сирийскую дружбу здесь резали по-живому.
Зато именно здесь были: самый красивый флаг – из цветов.
И самые необычные обои.
Поскольку халяльную свинину еще не придумали, то традционными белорусскими угощениями гости лакомились в других странах. Например, в Бельгии предлагалось даже сало с соленым огурчиком.
В некоторых посольствах супруги послов и сотрудницы посольств расстарались на вышиванки (Грузия).
В некоторых пытались выглядеть большими леди, чем европейки (Бельгия).
А где-то, как в Бразилии, праздник особенно удался, затянувшись до поздней ночи.
В материале использованы официальны фото посольств.
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Посольства Беларуси в разных странах мира провели приемы по случаю Дня независимости Беларуси.
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