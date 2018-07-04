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В ремонт дорог у Августовского канала вложат 4 миллиона евро

04.07.2018 21:55 — Разное | Партизан  
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Прошел техническую экспертизу проект дороги Святск – Василевичи – Осташа – Кадыш протяженностью 6,5 километра. После завершения всех процедур и открытия финансирования работы начнутся от дороги Гродно – Сопоцкин в сторону Свяцка.

– На этом участке, примыкающем к дворцово-парковому ансамблю в Святске, будут благоустроены подходы, проложена пешеходная дорожка к озеру, – рассказывает «Гродненской правде» главный инженер КУП «Гроднодорпроект» Ирина Аврукевич. – У озера появится зона отдыха с малыми архитектурными формами. Наш проект увязан с проектом восстановления дворцово-паркового комплекса, разработанным ОАО «Белреставрация».


На дороге от Святска до Василевич, появятся современные автобусные остановки, по деревне проложат тротуар, установят уличное освещение.

Остальные участки, получившие финансирование в рамках трансграничного проекта «Польша – Беларусь – Украина», расположены на дорогах Ратичи – Сопоцкин, Сопоцкин – Соничи, Соничи – Василевичи и Василевичи – Осташа.

 
Теги: Гродно
 
 
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Прошел техническую экспертизу проект дороги Святск – Василевичи – Осташа – Кадыш протяженностью 6,5 километра. После завершения всех процедур и открытия...
 
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