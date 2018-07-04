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В ремонт дорог у Августовского канала вложат 4 миллиона евро
Прошел техническую экспертизу проект дороги Святск – Василевичи – Осташа – Кадыш протяженностью 6,5 километра. После завершения всех процедур и открытия финансирования работы начнутся от дороги Гродно – Сопоцкин в сторону Свяцка.
– На этом участке, примыкающем к дворцово-парковому ансамблю в Святске, будут благоустроены подходы, проложена пешеходная дорожка к озеру, – рассказывает
На дороге от Святска до Василевич, появятся современные автобусные остановки, по деревне проложат тротуар, установят уличное освещение.
Остальные участки, получившие финансирование в рамках трансграничного проекта «Польша – Беларусь – Украина», расположены на дорогах Ратичи – Сопоцкин, Сопоцкин – Соничи, Соничи – Василевичи и Василевичи – Осташа.
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Прошел техническую экспертизу проект дороги Святск – Василевичи – Осташа – Кадыш протяженностью 6,5 километра. После завершения всех процедур и открытия...
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