В ремонт дорог у Августовского канала вложат 4 миллиона евро









На дороге от Святска до Василевич, появятся современные автобусные остановки, по деревне проложат тротуар, установят уличное освещение.

Остальные участки, получившие финансирование в рамках трансграничного проекта «Польша – Беларусь – Украина», расположены на дорогах Ратичи – Сопоцкин, Сопоцкин – Соничи, Соничи – Василевичи и Василевичи – Осташа.

– На этом участке, примыкающем к дворцово-парковому ансамблю в Святске, будут благоустроены подходы, проложена пешеходная дорожка к озеру, – рассказываетглавный инженер КУП «Гроднодорпроект» Ирина Аврукевич. – У озера появится зона отдыха с малыми архитектурными формами. Наш проект увязан с проектом восстановления дворцово-паркового комплекса, разработанным ОАО «Белреставрация».