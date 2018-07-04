ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский экспорт в Россию умер — за май прирост лишь 0,5%

04.07.2018 21:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Таковы печальные итоги внешней торговли товарами. Зато импорт из России прет со страшной силой.

Кто виновен в сложившемся незавидном положении? 

По данным Белстата, в мае 2018 года Беларусь экспортировала в Россию товары на 1 140 млн USD. Сумма экспорта оказалась всего на 0,5% большей, чем в прошлом году. В деньгах прирост составил смехотворные 5,5 млн USD. 

Настолько плохого результата в торговле с Россией у Беларуси не было еще ни разу в 2018 году. В январе и феврале экспорт увеличился на 11,1%, в марте — на 8,4%, в апреле — на 4,4%. Как видим, тенденция по экспорту не самая приятная, затухающая. 

Напротив, импорт из РФ растет как ни в чем не бывало. Так, за май он увеличился на 25,7% — до 1 974 млн USD. В итоге в торговле с Россией в мае образовалась огромная дыра: экспорт не покрыл импорт на 834 млн USD (худшее сальдо в 2018 году). 

В целом за 5 месяцев белорусский экспорт в РФ прибавил к 2017 году только 334,2 млн USD, хотя российский импорт в Беларусь подскочил аж на 1 842 млн USD. Сальдо внешней торговли с Россией ухудшилось на 1 508 млн USD. 

Что же деформировало внешнюю торговлю с Россией в негативную для нас сторону? 

Рост импорта из восточной соседки произошел из-за подорожания нефти и роста ввоза нефтепродуктов. В общем, чисто конъюнктурные факторы. А вот сползание в яму по экспорту могли вызвать две вещи. По оценке banki24.by, эти события оказали главное отрицательное влияние. 

Первое — запреты на ввоз молока и молочных продуктов, а также некоторых видов мяса от Россельхознадзора. Пока белорусские власти сражались за возврат наших предприятий на соседний рынок, экспорт в РФ просто некому было поддержать. 

Второе — укрепление белорусского рубля к российскому. Если в январе за 100 RUB давали в среднем 3,51 BYN, то в мае — лишь 3,22 BYN. Всего за несколько месяцев белорусский рубль вырос в цене к российскому на 8,1%. В июне усиление позиций белорусского рубля продолжилось еще дальше. 

Так как цены в РФ растут медленнее, чем в Беларуси, к номинальному укреплению добавилось укрепление за счет разницы в инфляциях. Все это негативным образом сказывается на конкурентоспособности белорусского экспорта. Потому белорусский рубль и накопил потенциал девальвации к российскому. Возможно, ослабление курса белорусского рубля и станет экономическим ответом Беларуси на прекращение роста экспорта в Россию. По крайней мере, раньше такое происходило на «ура».

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таковы печальные итоги внешней торговли товарами. Зато импорт из России прет со страшной силой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорус сделал маски для сна с глазами с денежных купюр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2018
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Заря над Неманам
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика