Белорусский экспорт в Россию умер — за май прирост лишь 0,5%

Кто виновен в сложившемся незавидном положении?





По данным Белстата, в мае 2018 года Беларусь экспортировала в Россию товары на 1 140 млн USD. Сумма экспорта оказалась всего на 0,5% большей, чем в прошлом году. В деньгах прирост составил смехотворные 5,5 млн USD.





Настолько плохого результата в торговле с Россией у Беларуси не было еще ни разу в 2018 году. В январе и феврале экспорт увеличился на 11,1%, в марте — на 8,4%, в апреле — на 4,4%. Как видим, тенденция по экспорту не самая приятная, затухающая.





Напротив, импорт из РФ растет как ни в чем не бывало. Так, за май он увеличился на 25,7% — до 1 974 млн USD. В итоге в торговле с Россией в мае образовалась огромная дыра: экспорт не покрыл импорт на 834 млн USD (худшее сальдо в 2018 году).





В целом за 5 месяцев белорусский экспорт в РФ прибавил к 2017 году только 334,2 млн USD, хотя российский импорт в Беларусь подскочил аж на 1 842 млн USD. Сальдо внешней торговли с Россией ухудшилось на 1 508 млн USD.





Что же деформировало внешнюю торговлю с Россией в негативную для нас сторону?





Рост импорта из восточной соседки произошел из-за подорожания нефти и роста ввоза нефтепродуктов. В общем, чисто конъюнктурные факторы. А вот сползание в яму по экспорту могли вызвать две вещи. По оценке banki24.by, эти события оказали главное отрицательное влияние.





Первое — запреты на ввоз молока и молочных продуктов, а также некоторых видов мяса от Россельхознадзора. Пока белорусские власти сражались за возврат наших предприятий на соседний рынок, экспорт в РФ просто некому было поддержать.





Второе — укрепление белорусского рубля к российскому. Если в январе за 100 RUB давали в среднем 3,51 BYN, то в мае — лишь 3,22 BYN. Всего за несколько месяцев белорусский рубль вырос в цене к российскому на 8,1%. В июне усиление позиций белорусского рубля продолжилось еще дальше.





Так как цены в РФ растут медленнее, чем в Беларуси, к номинальному укреплению добавилось укрепление за счет разницы в инфляциях. Все это негативным образом сказывается на конкурентоспособности белорусского экспорта. Потому белорусский рубль и накопил потенциал девальвации к российскому. Возможно, ослабление курса белорусского рубля и станет экономическим ответом Беларуси на прекращение роста экспорта в Россию. По крайней мере, раньше такое происходило на «ура».