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Белорус сделал маски для сна с глазами с денежных купюр

04.07.2018 21:37 — Разное | Партизан  
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Дизайнер из Минска Леша Лимонов разместил на портале Behance информацию о новых сделанных им масках для сна, объединенных в серию «Деньги не спят».
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На их внешней стороне находятся фрагменты изображений с банкнот США, Великобритании и Китая – глаза Бенджамина Франклина, королевы Елизаветы II и Мао Цзэдуна.

Данный набор – продолжение придуманной Лимоновым ранее серии «Искусство не спит», на масках которой он разместил фрагменты с глазами персонажей, нарисованных на известных картинах.

Напомним, тогда, в 2017 году, минчанин выиграл с этим проектом гран-при премии Рейксмюзеума в Амстердаме, получив 10 тысяч евро призовых.

 
Теги: Минск
 
 
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Дизайнер из Минска Леша Лимонов разместил на портале Behance информацию о новых сделанных им масках для сна, объединенных в серию «Деньги не спят».
 
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