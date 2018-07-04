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В пятницу состоится большая чистка главного памятника Янке Купале

04.07.2018 21:29 — Разное | Партизан  
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В ближайшую пятницу, 6 июля, с 12.00 до 13.00 пройдет необычная акция, приуроченная ко дню рождения классика белорусской литературы Янки Купалы.

В парке имени Янки Купалы в Минске будет проходить большая чистка главного памятника белорусскому песняру. Чистка будет полномасштабной, с привлечением профессиональной техники и альпинистского снаряжения.

Основную часть уборки проведут специалисты клининговой компании ОДО «Аталиан» в рамках годового проекта корпоративной социальной ответственности бизнеса, предложенного МОО «Солнечный круг». К профессиональным клинерам присоединятся ребята из отделения дневного пребывания для инвалидов территориального центра социального обслуживания населения Московского района города Минска.

В плане не только уборка. Сотрудники Государственного литературного музея имени Янки Купалы расскажут о творчестве и жизни классика, почитают стихи классика вместе с ребятами ОДПИ. Диетолог, бренд шеф-повар, технолог общественного питания Марина Бондарович проведет пикник с мастер-классом по приготовлению белорусской «скибки» для участников и гостей мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
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В ближайшую пятницу, 6 июля, с 12.00 до 13.00 пройдет необычная акция, приуроченная ко дню рождения классика белорусской литературы Янки Купалы.
 
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