В пятницу состоится большая чистка главного памятника Янке Купале

В парке имени Янки Купалы в Минске будет проходить большая чистка главного памятника белорусскому песняру. Чистка будет полномасштабной, с привлечением профессиональной техники и альпинистского снаряжения.





Основную часть уборки проведут специалисты клининговой компании ОДО «Аталиан» в рамках годового проекта корпоративной социальной ответственности бизнеса, предложенного МОО «Солнечный круг». К профессиональным клинерам присоединятся ребята из отделения дневного пребывания для инвалидов территориального центра социального обслуживания населения Московского района города Минска





В плане не только уборка. Сотрудники Государственного литературного музея имени Янки Купалы расскажут о творчестве и жизни классика, почитают стихи классика вместе с ребятами ОДПИ. Диетолог, бренд шеф-повар, технолог общественного питания Марина Бондарович проведет пикник с мастер-классом по приготовлению белорусской «скибки» для участников и гостей мероприятия.