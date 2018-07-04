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У армянского друга белорусского президента большие проблемы

04.07.2018 21:26 — Разное | Партизан  
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В Ереване задержан бессменный глава службы безопасности лидера партии "Процветающая Армения", крупного предпринимателя Гагика Царукяна. Для самого олигарха, имеющего большие связи и бизнес в Беларуси, после смены власти в Армении тоже наступили тяжелые времена.

У армянского друга белорусского президента большие проблемы
Охранник Царукяна подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 112-й Уголовного кодекса Армении (нанесение тяжкого вреда здоровью, приведшего к функциональным нарушениям, изуродованию лица, частичной или полной потере трудоспособности). 

Поводом для инцидента послужили выборы нового главы Федерации бокса. Часть спортсменов решила переизбрать на эту должность депутата Национального Собрания Артура Геворкяна — зятя бывшего начальника полиции Владимира Гаспаряна. Другая часть, в том числе и председатель Национального олимпийского комитета Армении Гагик Царукян, выступила против. Спортивные разногласия в итоге переросли в "выяснение отношений", в ход пошли кулаки, вмешался начальник охраны Царукяна, который избил отца одного из боксеров. Пострадавший был доставлен в больницу, он уже дал показания. 

Напомним, что Гагик Царукян это  тот самый щедрый бизнесмен, который подарил младшему сыну белорусского президента Николаю Лукашенко 400-литровую бочку коньяка. Случилось это еще в 2010 году, Коля был еще маленьким, бочку решили хранить нетронутой до свадьбы. 

Напомним, еще в 2010 году во время официального визита Лукашенко в Армению Гагик Царукян подарил ему 400-литровую бочку коньяка "Арарат". Не исключено, что за возможность построить в Беларуси армянский завод по выпуску коньяков. Правда, официально подарок предназначен "на свадьбу" для младшего сына Николая.

Позже выяснились и некоторые другие подробности этого и последующих визитов. Так, например, во время визита Лукашенко в Армению в 2013 году вместе с официальными лицами в аэропорту Лукашенко встречал... Царукян. 

Согласно сообщениям армянских СМИ, Лукашенко тогда не только встречался с президентом Армении и участвовал в каких-то официальных мероприятиях, но и присутствовал на церемонии открытия нового казино и ресторанного комплекса Гагика Царукяна. Более того, во время визита он жил в особняке Царукяна, поэтому было непонятно - это официальный визит главы Беларуси или все-таки частная поездка на деньги армянского олигарха. 

Впрочем, Александр Лукашенко тоже в долгу не остался. Очень скоро Гагик Царукян стал разливать в Минске армянский коньяк. Линию запускал лично Лукашенко. Известно, что большая часть акций предприятия «Армянский стандарт» принадлежит Царукяну, меньшая – Управлению делами президента. 

О том, что у олигарха с главной белорусской семьей особо тесные отношения свидетельствует и прошлогодний подарок – все тому же Николаю Лукашенко дядя Гагик подарил двух белых львят: животных не просто редких, а находящи под угрозой исчезновения. 

Ну а что касается подарков для папы-Лукашенко, то о них умалчивается. Однако несколько лет назад белорусское посольство в Армении неожиданно сменило адрес и из столицы переместилось в предместье, в Ариндж, где находится усадьба Царукяна. Таким образом, белорусские дипломаты в Армении сейчас работают практически дома у олигарха. Как минимум – на его земле. 

В свою очередь, посольство обеспечивает автопарк Царукяна как минимум –  дипломатическими номерами, как максимум – дорогими авто, которые дипломаты могут ввозить без растаможки.

Однако после смены власти дела у Царукяна не так хороши, как ему хотелось бы. Последний скандал – тому подтверждение. Есть вероятность, что вслед за кыргызской в Минске скоро придется обосноваться и большой армянской диаспоре.

ОФИЦИАЛЬНО

Согласно сообщению полиции, 2 июля в районе 21:30 в полицию Еревана поступил сигнал о том, что в медцентр «Армения» доставлен 50-летний гражданин с политравмой. Правоохранители выяснили, что, по предварительным данным, гражданин получил травмы в здании Национального олимпийского комитета (НОК), где были найдены и следы крови. Согласно пострадавшему, его ударили армянский олигарх и лидер парламентского «Блока «Царукян» Гагик Царукян, начальник его охраны Эдуард Бабаян и некое третье лицо, личность которого устанавливается. 

Согласно пострадавшему, перепалка возникла в результате того, что он попросил Царукяна за сына, который является гражданином РФ, чемпионом мира по боксу и находится в розыске по подозрению в уклонении от службы в армии.




 
Теги: Минск
 
 
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В Ереване задержан бессменный глава службы безопасности лидера партии "Процветающая Армения", крупного предпринимателя Гагика Царукяна. Для самого олигарха,...
 
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