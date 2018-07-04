|
Пассажирский самолёт получил удар молнии в аэропорту Цюриха (Фото)
Очевидцы смогли сделать невероятный кадр. Об инциденте
Погодные условия стали ухудшаться в воздушной гавани Цюриха с начала недели. Во вторник Boeing 737 уже собирался вылетать в Анатлию, однако в этот момент в фюзеляж самолёта ударила молния.
Во время предполётной проверки на борту авиалайнера находились сотни пассажиров. К счастью, всё обошлось и никто из них не пострадал. Воздушное судно отправили на техническую проверку и через два часа оно вылетело в Анталию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очевидцы смогли сделать невероятный кадр
|
Свежие газеты
Архив (Разное)