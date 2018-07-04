Пассажирский самолёт получил удар молнии в аэропорту Цюриха (Фото)

Очевидцы смогли сделать невероятный кадр. Об инциденте сообщают местные СМИ.

Погодные условия стали ухудшаться в воздушной гавани Цюриха с начала недели. Во вторник Boeing 737 уже собирался вылетать в Анатлию, однако в этот момент в фюзеляж самолёта ударила молния.

Во время предполётной проверки на борту авиалайнера находились сотни пассажиров. К счастью, всё обошлось и никто из них не пострадал. Воздушное судно отправили на техническую проверку и через два часа оно вылетело в Анталию.