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Медведь искупался в джакузи и выпил коктейль в США (Видео)

05.07.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Местный житель города Альтадене в Калифорнии смог запечатлеть на видео, как дикий зверь купается у него на заднем дворе.

По словам Марка Хофа, автора ролика, он отдыхал дома, когда услышал треск веток и шуршание листьев. Сначала мужчина не придал этому значение, но когда он возвращался из дома со льдом для своего коктейля, то у него в джакузи уже купался медведь.

Он поплескалась в прохладной воде, выпил «Маргариту» и уснул под деревом. Всё происходящее хозяин дома смог записать на видео. Когда косолапый отдохнул, то ушёл вниз по улице, а Марк сделал себе пару коктейлей и рассказал, что это была интересная пятница, мягко говоря. 

 
 
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​Местный житель города Альтадене в Калифорнии смог запечатлеть на видео, как дикий зверь купается у него на заднем дворе.
 
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