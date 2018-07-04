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Стрела башенного крана упала на дом в России

05.07.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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В результате инцидента, который произошёл 4 июля в городе Нефтеюганске, погиб 22-летний рабочий, сообщают СМИ.

Очевидцы сообщили, что ЧП произошло на строительной площадке в 5-ом микрорайоне города. 

Известно, что стрела высотного крана упала прямо на дом, в результате чего молодой рабочий оказался зажат между стенами на пятом этаже. На место прибыли медики. Они пытались оказать помощь, но спасти молодого человека не удалось.

На месте происшествия работают следователи. Им предстоит выяснить точные причины и обстоятельства трагедии. 

 
 
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​В результате инцидента, который произошёл 4 июня в городе Нефтеюганске, погиб 22-летний рабочий
 
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