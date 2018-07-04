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Светящийся зубр появился в Минске (Фото)

05.07.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Огромная фигура расположилась рядом со Студенческой деревней на проспекте Дзержинского.

Композиция стала подарком в честь Дня Независимости Беларуси. Водители и прохожие могли увидеть пробное включение накануне третьего июля. 

Вся фигура сделана в виде каркасов, а выполнена она из алюминия. 

Месторасположение тоже выбрано не случайно. Зубр на выезде из Минска символизирует направление в сторону Бреста и Беловежской пущи, где обитают эти могучие животные.

В планах установить ещё несколько разнообразных композиций в различных местах Минска. 

Фото CityDog

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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​Огромная фигура расположилась рядом со Студенческой деревней на проспекте Дзержинского.
 
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