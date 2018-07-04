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Светящийся зубр появился в Минске (Фото)
Огромная фигура расположилась рядом со Студенческой деревней на проспекте Дзержинского.
Композиция стала подарком в честь Дня Независимости Беларуси. Водители и прохожие могли увидеть пробное включение накануне третьего июля.
Вся фигура сделана в виде каркасов, а выполнена она из алюминия.
Месторасположение тоже выбрано не случайно. Зубр на выезде из Минска символизирует направление в сторону Бреста и Беловежской пущи, где обитают эти могучие животные.
В планах установить ещё несколько разнообразных композиций в различных местах Минска.
Фото CityDog
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Огромная фигура расположилась рядом со Студенческой деревней на проспекте Дзержинского.
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