Светящийся зубр появился в Минске (Фото)

Огромная фигура расположилась рядом со Студенческой деревней на проспекте Дзержинского.

Композиция стала подарком в честь Дня Независимости Беларуси. Водители и прохожие могли увидеть пробное включение накануне третьего июля.

Вся фигура сделана в виде каркасов, а выполнена она из алюминия.

Месторасположение тоже выбрано не случайно. Зубр на выезде из Минска символизирует направление в сторону Бреста и Беловежской пущи, где обитают эти могучие животные.

В планах установить ещё несколько разнообразных композиций в различных местах Минска.

Фото CityDog