Пьяный водитель фуры арестован в Польше

Полиция задержала нетрезвого белоруса, который находился за рулём грузового автомобиля, сообщили в управлении Подляшского ведомства.

Машину остановили четвёртого июля на трассе недалеко от Белостока. Полицейский заметили фуру, которая совершала подозрительные манёвры. Автомобиль DAF ехал виляя из стороны в сторону, угрожая безопасности движения. Офицеры остановили его для проверки.

За рулём находился 41-летний белорус, у которого в крови обнаружили 2,5 промилле алкоголя. Мужчину задержали и доставили в полицию, а грузовой автомобиль отправили на штрафную стоянку. В ближайшее время суд определит дальнейшую судьбу белоруса, однако точно известно, что он лишится своего водительского удостоверения.