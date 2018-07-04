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Пьяный водитель фуры арестован в Польше

05.07.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Полиция задержала нетрезвого белоруса, который находился за рулём грузового автомобиля, сообщили в управлении Подляшского ведомства.

Машину остановили четвёртого июля на трассе недалеко от Белостока. Полицейский заметили фуру, которая совершала подозрительные манёвры. Автомобиль DAF ехал виляя из стороны в сторону, угрожая безопасности движения. Офицеры остановили его для проверки.

За рулём находился 41-летний белорус, у которого в крови обнаружили 2,5 промилле алкоголя. Мужчину задержали и доставили в полицию, а грузовой автомобиль отправили на штрафную стоянку. В ближайшее время суд определит дальнейшую судьбу белоруса, однако точно известно, что он лишится своего водительского удостоверения. 

 
 
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​Полиция задержала нетрезвого белоруса, который находился за рулём грузового автомобиля
 
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