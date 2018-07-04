Несколько улиц в Минске и Минском районе останутся без электричества 5 июля

В РУП «Минскэнерго» рассказали, где именно днём 5 июля не будет электроэнергии.

В частности, с 10 до 17 часов плановое отключение в Минске затронет дома 48 и 50 на проспекте газеты Правда. С 10 до 16 часов – Партизанский проспект 42, 44, 46, 48, улицы Голубева 11,13, 15, Искалиева 4,6, Лобанка 102, 104, 106, 108, 110, 112 (с 10.00 до 17.00), Народная 21, 23/1, 23/2, 27 (с 10.00 до 16.00), Октябрьская 10, 10б, 10к2, 12, 12а (с 10.00 до 16.00), Прушинских 6, 10, 24, 26, 28 (с 10.00 до 16.00), Федорова 6 (с 10.00 до 10.00) будут обесточены.

Без электроэнергии в Минском районе с 9 до 16 останутся жители улицы Зиггер в Лесковке и Лесковка-2. В деревне Прилукская Слобода отключение затронет дома на улицах Городская, Дружная, Есенина, Малинина, Мира, Павлова, Скориничская, Слободская и Юбилейная. Здесь, как и в Колодищах (ул. Дальняя, Крапивы, Мира, Осенняя, Северная, Спортивная) и в деревне Хатежино света не будет до 17:00.