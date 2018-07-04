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Топ-5 должников белорусских банков по ВЭД

05.07.2018 00:05 — Разное | Ежедневник  
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Топ-5 должников белорусских банков по ВЭД

Нацбанк опубликовал данные о задолженностях перед банками по видам экономической деятельности (ВЭД).

Информация о задолженности по кредитам, выданным банками по видам экономической деятельности в национальной валюте и иностранной валюте, по состоянию на 1 июня 2018 года, содержится в новом статистическом бюллетене Нацбанка.

Согласно этим данным, главным должником перед банками является обрабатывающая промышленность. Ее задолженность составляет 39% от всех кредитов, выданных в  белорусских рублях и 62% от всех кредитов, выданных в иностранной валюте.

На втором месте по долгам – оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов.  Их задолженность составляет 27,6% от всех кредитов, выданных в  белорусских рублях и 11,8% от всех кредитов, выданных в иностранной валюте.

Третье место по рублевым долгам удерживают сельское, лесное и рыбное хозяйство, с долей 17,1%, а по валютным - «другие виды деятельности» с долей 9,8%.

Четвертое и пятое место по кредитам, взятых в белорусских рублях у «других видов деятельности» (7%) и строительства (3,9%).

Аналогичные позиции по кредитам, полученным в валюте, у транспортной деятельности, складировании, почтовой и курьерской деятельности (3,5%), а также у строительства (3,3%).

Как сообщается в статистическом бюллетене, задолженность по кредитам, выданным белорусскими банками секторам экономики (в белорусских рублях и иностранной валюте), по сравнению с началом 2018 года увеличилась на 3,9%. На 1 июня 2018 года объем указанной задолженности составил 40 270,6 млн. рублей. Задолженность физических лиц в общем объеме задолженности по кредитам секторам экономики на 1 июня 2018 года составила 24,8% (на 1 января 2018 года – 23,3%) или 9 990,9 млн. рублей.

Объем задолженности по кредитам секторам экономики в национальной валюте на 1 июня 2018 года составил 20 350,6 млн. рублей, или 50,5% от общей суммы кредитных вложений (на 1 января 2018 года – 49,2%).

Удельный вес долгосрочных кредитов в общем объеме задолженности по кредитам секторам экономики на 1 июня 2018 года был равен 73,2% (на 1 января 2018 года – 73,5%).

 
 
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Нацбанк опубликовал данные о задолженностях перед банками по видам экономической деятельности (ВЭД).
 
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