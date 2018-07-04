5 июля. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Армения - День Конституции.

Алжир - День Независимости.

ПРИМЕТЫ:

Евсей. Дождь в этот день - к хорошему урожаю хлеба.

РОДИЛИСЬ:

1810 Финеас Тейлор БАРНУМ, организатор американского цирка. На представлениях Барнума побывали 82 млн человек. Стремясь поразить зрителя, Барнум привлекал для участия в своих показах людей с аномальным развитием: это были сиамские близнецы ЧАНГ и ЭНГ, Чарльз СТРЭТТОН ростом менее 70 см. Одним из экспонатов необычных коллекций Барнума была даже русалка с острова Фиджи с человеческой головой и телом рыбы, позже оказавшаяся искусной подделкой. Звездой представлений был и слон по имени Джамбо, весивший 6,5 тонны.

1857 Клара ЦЕТКИН (ЭЙСНЕР), немецкая коммунистка, основательница праздника 8 Марта, близкая подруга Ленина. Говорят, что в детстве у неё не было ни кукол, ни прочих развлечений. Кстати, в городе Галич (Россия) есть улица Клары-Цеткин (через дефис).

1879 Дуайт ДЭВИС, американский теннисист, создатель «Кубка Дэвиса».

1901 Сергей Владимирович ОБРАЗЦОВ, российский театральный режиссёр-кукольник.

1917 МАНОЛЕТЕ, выдающийся испанский тореро, уже в 17 лет ставший профессионалом. Скончался, после полученных смертельных ранений на очередной корриде.

1930 Нил АРМСТРОНГ, американский астронавт, первый человек, ступивший на лунную поверхность.

1937 Алла Зиновьевна БУДНИЦКАЯ, российская актриса, телеведущая.

1969 Юлия Николаевна БОРДОВСКИХ, российская телеведущая. Замужем, дочь Мария

1974 Тутта ЛАРСЕН (Татьяна РОМАНЕНКО), российская телеведущая. Её псевдоним представляет из себя имя одного персонажа сказки Яна ЭКХОЛЬМА «Тутта Карлссон, первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие», в сочетании с фамилией другого персонажа той же сказки. Среди телезрителей популярна байка, что этот псевдоним был выбран из-за «оригинального» и не вполне приличного прочтения наоборот.

1988 Любава Станиславовна ГРЕШНОВА, российская актриса.

1996 ДОЛЛИ, овца, первое в мире клонированное млекопитающее животное. Умерла в 2003 году.

СОБЫТИЯ:

1333 Регент Японии Такатоки ХОДЗЕ и 873 его воина, окружённые войсками генерала НИТТИ, совершили акт массового самоубийства.

1943 С наступления германских войск против сил Центрального и Воронежского фронтов началась Курская битва (до 23 августа).

1946 Во время показа мод в Париже модельер Луи РИАР представил новый женский купальник. Манекенщица Мишлен БЕРНАРДИНИ вышла на подиум, прикрытая двумя узкими полосками материи. Костюм сразу же получил название бикини - по имени атолла, над которым четырьмя днями ранее США провели испытание атомной бомбы. Фасон купальника лучше всех описал один из тогдашних советских конферансье: «Тут черта и там черта, в общем-целом - ни черта».

1969 В Беларуси состоялось открытие мемориального комплекса «Хатынь» и Кургана славы.

1980 Том ШАФФБОЛТЭМ на чемпионате мира по заклинанию червей, который проводился в Великобритании, за 30 минут выманил из земли 511 червей.

1983 В Роаноке, США, благополучно родилась девочка у женщины, погибшей от повреждения мозга. Малышка 84 дня живьём пребывала в утробе мёртвой матери.

1998 На концерте Робби УИЛЬЯМСА в Лондоне был зафиксирован рекордный уровень крика толпы - 126,3 децибел.

1999 Куба предъявила США иск на сумму $181 млрд за ущерб, причинённый 40-летней экономической блокадой.