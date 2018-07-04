Пляжи Городокского района

1 июня — начало купального сезона. В этом году решением Городокского райисполкома № 355 от 24.04.2018 г. на территории района определены три зоны массового отдыха населения у воды. Это юго-восточная сторона оз. Луговое, северная сторона оз. Лосвидо, пляж возле ул. Пионерская на оз. Езерище.

За каждой из зон отдыха закреплены субъекты хозяйствования, ответственные за содержание территории: за оз. Луговое — ГПКиТС, оз. Лосвидо — ТОК «Лосвидо», оз. Езерище — Езерищенский участок ГПКиТС. До 25 мая они выполнили работы по обустройству пляжей и мест для купания детей, обозначили места стоянок автотранспорта и обеспечили очистку зон и вывоз мусора от оборудованных контейнерных площадок.

Подробнее читайте в № 41 от 29.05.2018 г.



