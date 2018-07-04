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Как зарабатывать с сада на Городокщине
05.07.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Известный на Городокщине садовод, который самостоятельно заложил и вырастил 3 га интенсивного яблоневого сада, Иван Григорьев из д.Березняки поделился хозяйственным опытом в разведении сада и реализации урожая яблок.
Земельное законодательство Беларуси, досконально изученное Иваном Григорьевым, благоприятно для занятия садоводством. До 4 га земли, прописавшись в сельской местности, можно взять для развития личного подсобного хозяйства (ЛПХ) бесплатно. В Беларуси реализация продукции с ЛПХ налогом не облагается, необходимо только взять справку из сельисполкома, что занимаешь ведением ЛПХ. Это направлено на поддержку сельчан.
- Для того, чтобы серьезно заниматься садоводством и собирать большой урожай яблок, необходимо заложить интенсивный сад, когда на 1 га сада приходится более тысячи деревьев, — объясняет собеседник.
Подробнее читайте в № 38 от 22 мая 2018 г.
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Известный на Городокщине садовод, который самостоятельно заложил и вырастил 3 га интенсивного яблоневого сада, Иван Григорьев из д.Березняки поделился...
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