ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как зарабатывать с сада на Городокщине

05.07.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Как зарабатывать с сада на Городокщине

Известный на Городокщине садовод, который самостоятельно заложил и вырастил 3 га интенсивного яблоневого сада, Иван Григорьев из д.Березняки поделился хозяйственным опытом в разведении сада и реализации урожая яблок.

Земельное законодательство Беларуси, досконально изученное Иваном Григорьевым, благоприятно для занятия садоводством. До 4 га земли, прописавшись в сельской местности, можно взять для развития личного подсобного хозяйства (ЛПХ) бесплатно. В Беларуси реализация продукции с ЛПХ налогом не облагается, необходимо только взять справку из сельисполкома, что занимаешь ведением ЛПХ. Это направлено на поддержку сельчан.

- Для того, чтобы серьезно заниматься садоводством и собирать большой урожай яблок, необходимо заложить интенсивный сад, когда на 1 га сада приходится более тысячи деревьев, — объясняет собеседник.

Подробнее читайте в № 38 от 22 мая 2018 г.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный на Городокщине садовод, который самостоятельно заложил и вырастил 3 га интенсивного яблоневого сада, Иван Григорьев из д.Березняки поделился...
 
Новости дня
Новости разные
 
5 июля. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика