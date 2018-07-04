Как зарабатывать с сада на Городокщине





Известный на Городокщине садовод, который самостоятельно заложил и вырастил 3 га интенсивного яблоневого сада, Иван Григорьев из д.Березняки поделился хозяйственным опытом в разведении сада и реализации урожая яблок.

Земельное законодательство Беларуси, досконально изученное Иваном Григорьевым, благоприятно для занятия садоводством. До 4 га земли, прописавшись в сельской местности, можно взять для развития личного подсобного хозяйства (ЛПХ) бесплатно. В Беларуси реализация продукции с ЛПХ налогом не облагается, необходимо только взять справку из сельисполкома, что занимаешь ведением ЛПХ. Это направлено на поддержку сельчан.

- Для того, чтобы серьезно заниматься садоводством и собирать большой урожай яблок, необходимо заложить интенсивный сад, когда на 1 га сада приходится более тысячи деревьев, — объясняет собеседник.

Подробнее читайте в № 38 от 22 мая 2018 г.