Беспилотные автобусы будут выпускать в Китае

Компания Baidu заявила о намерении начать массовое производство для коммерческих услуг.

Генеральный директор Робин Ли, выступая на ежегодной конференции Baidu Create 2018, рассказал, что уже 100 экземпляров готовы. Автономные автобусы Apolong оснащены самой передовой версией платформы для беспилотных автомобилей Apollo 3.0.

Первая коммерческая эксплуатация транспорта будущего начнётся в Пекине, Шэньчжэне и городах Пинтан и Ухань. Беспилотные автобусы будут доставлять туристов к основным достопримечательностям. Кроме этого, Apolong сможет перевозить пассажиров на территориях аэропортов.