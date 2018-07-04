До 135 рублей: сравниваем цены на вход в музеи под открытым небом



фото: travelhouse.by

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта.

Самый крупный в стране музей под открытым небом. Находится в 8 км от Минска в поселке Озерцо. Стоимость билета:

для одного взрослого - 6 рублей;

школьникам, студентам вузов, ученикам ссузов и ПТУ - 4 рубля.

В третью среду каждого месяца стоимость для взрослых уменьшается до 2 рублей, для школьников и студентов – до 1 рубля.

Экскурсионное обслуживание для групп до 25 человек варьируется от 5 до 125 рублей за всю группу. Цена зависит от посещаемой выставки, необходимости услуг переводчика и наличия интерактивных элементов в самой экскурсии.





фото: cont.ws

Бесплатно музей могут посетить дети дошкольного возраста, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, солдаты-срочники, дети-сироты, учащиеся с психофизическими отклонениями, сотрудники других музеев и международной ассоциации музейщиков ICOM, а также Герои Беларуси и СССР, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы. Для подтверждения льгот при себе необходимо иметь подтверждающий документ.

Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудутки»

Это частный музей. Расположен в 40 км от Минска в деревне Птичь Пуховичского района, на берегу реки Птичь. Стоимость билета: для взрослого – 10 рублей, для ребенка – 6 рублей.

Дети дошкольного возраста могут посетить музей бесплатно. Экскурсионное обслуживание стоит от 11 (детская группа) до 15 рублей за одного человека в зависимости от наполнения программы.

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина»

Владелец музея - частная организация. «Линия Сталина» расположена в 20 км от Минска около деревни Лошаны Минского района. В музее собрана экспозиция военной техники, артиллерии, танков, авиации, стрелкового оружия. Стоимость входных билетов составляет:

для взрослых 14 рублей.

для школьников и студентов дневной формы обучения 7 рублей.

детям до 6-ти лет в сопровождении взрослых – бесплатно.





Взято с сайта way.by

Стоимость экскурсионного обслуживания для группы взрослых до 5-ти человек 25 рублей, от 6 до 20 человек – 20 рублей, для детских групп до 20 человек – 15 рублей за группу.

Музей авиационной техники.

Он создан на базе Центрального аэроклуба ДОСААФ и находится в 5 км от Минска на аэродроме «Боровая». Стоимость билетов составляет:

для взрослого 8 рублей;

для ребенка 4 рубля.

Бесплатные посещения предусмотрены для тех же категорий лиц, что и в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта.

Усадьба-музей «Забродье»

Учреждение находится в частной собственности и расположено в деревне Забродье Нарочанского сельского совета Вилейского района Минской области. Экспозиция представляет собой реконструкцию быта белорусского села времен Первой мировой войны. Стоимость экскурсии составляет от 3 до 4 рублей с человека в зависимости от посещаемого объекта. Льгот и бесплатных посещений не предусмотрено.

Музей валунов

Расположен в Минске на пересечении улиц Шугаева и Академика Купревича, находится в ведении городских властей. Музей представляет собой карту Беларуси, выложенную из больших камней – валунов. Объект расположен в городской парковой зоне, соответственно, вход в него бесплатный для всех категорий граждан.





Фото с сайта tourtominsk.by