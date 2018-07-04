ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

До 135 рублей: сравниваем цены на вход в музеи под открытым небом

05.07.2018 06:43 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
До 135 рублей: сравниваем цены на вход в музеи под открытым небом
фото:  travelhouse.by

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта.

Самый крупный в стране музей под открытым небом. Находится в 8 км от Минска в поселке Озерцо. Стоимость билета:

  • для одного взрослого - 6 рублей;
  • школьникам, студентам вузов, ученикам ссузов и ПТУ - 4 рубля.
В третью среду каждого месяца стоимость для взрослых уменьшается до 2 рублей, для школьников и студентов – до 1 рубля.

Экскурсионное обслуживание для групп до 25 человек варьируется от 5 до 125 рублей за всю группу. Цена зависит от посещаемой выставки, необходимости услуг переводчика и наличия интерактивных элементов в самой экскурсии.

До 135 рублей: сравниваем цены на вход в музеи под открытым небом

фото: cont.ws

Бесплатно музей могут посетить дети дошкольного возраста, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, солдаты-срочники, дети-сироты, учащиеся с психофизическими отклонениями, сотрудники других музеев и международной ассоциации музейщиков ICOM, а также Герои Беларуси и СССР, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы. Для подтверждения льгот при себе необходимо иметь подтверждающий документ.

Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудутки»

Это частный музей. Расположен в 40 км от Минска в деревне Птичь Пуховичского района, на берегу реки Птичь. Стоимость билета: для взрослого – 10 рублей, для ребенка – 6 рублей.

Дети дошкольного возраста могут посетить музей бесплатно.  Экскурсионное обслуживание стоит от 11 (детская группа) до 15 рублей за одного человека в зависимости от наполнения программы.

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина»

Владелец музея - частная организация. «Линия Сталина» расположена в 20 км от Минска около деревни Лошаны Минского района. В музее собрана экспозиция военной техники, артиллерии, танков, авиации, стрелкового оружия. Стоимость входных билетов составляет:

  • для взрослых 14 рублей.
  • для школьников и студентов дневной формы обучения 7 рублей.
  • детям до 6-ти лет в сопровождении взрослых – бесплатно.

До 135 рублей: сравниваем цены на вход в музеи под открытым небом

Взято с сайта way.by

Стоимость экскурсионного обслуживания для группы взрослых до 5-ти человек 25 рублей, от 6 до 20 человек – 20 рублей, для детских групп до 20 человек – 15 рублей за группу.

Музей авиационной техники.

Он создан на базе Центрального аэроклуба ДОСААФ и находится в 5 км от Минска на аэродроме «Боровая». Стоимость билетов составляет:

  • для взрослого 8 рублей;
  • для ребенка 4 рубля.

Бесплатные посещения предусмотрены для тех же категорий лиц, что и в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта.

Усадьба-музей «Забродье»

Учреждение находится в частной собственности и расположено в деревне Забродье Нарочанского сельского совета Вилейского района Минской области. Экспозиция представляет собой реконструкцию быта белорусского села времен Первой мировой войны. Стоимость экскурсии составляет от 3 до 4 рублей с человека в зависимости от посещаемого объекта. Льгот и бесплатных посещений не предусмотрено.

Музей валунов

Расположен в Минске на пересечении улиц Шугаева и Академика Купревича, находится в ведении городских властей. Музей представляет собой карту Беларуси, выложенную из больших камней – валунов. Объект расположен в городской парковой зоне, соответственно, вход в него бесплатный для всех категорий граждан.

До 135 рублей: сравниваем цены на вход в музеи под открытым небом

Фото с сайта tourtominsk.by
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Myfin.by подготовил обзор цен на входные билеты в музеи под открытым небом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как зарабатывать с сада на Городокщине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика