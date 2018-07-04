5 июля в Минске и Минском районе отключат электроэнергию

Плановые отключения электроэнергии коснутся адресов:

Минск

пр-т газ. Правда 48, 50 (с 10.00 до 17.00), пр-т Партизанский 42, 44, 46, 48 (с 10.00 до 16.00), ул. Голубева 11, 13, 15 (с 10.00 до 16.00), ул. Искалиева 4, 6 (с 10.00 до 16.00), ул. Лобанка 102, 104, 106, 108, 110, 112 (с 10.00 до 17.00), ул. Народная 21, 23/1, 23/2, 27 (с 10.00 до 16.00), ул. Октябрьская 10, 10б, 10к2, 12, 12а (с 10.00 до 16.00), ул. Прушинских 6, 10, 24, 26, 28 (с 10.00 до 16.00), ул. Федорова 6 (с 10.00 до 10.00), сообщает БЕЛТА со ссылкой на РУП «Минскэнерго».

Минский район