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5 июля в Минске и Минском районе отключат электроэнергию

05.07.2018 07:08 — Разное | Аргументы и факты  
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5 июля в Минске и Минском районе отключат электроэнергию
Фото из открытых источников

Плановые отключения электроэнергии коснутся адресов: 

Минск

пр-т газ. Правда 48, 50 (с 10.00 до 17.00), пр-т Партизанский 42, 44, 46, 48 (с 10.00 до 16.00), ул. Голубева 11, 13, 15 (с 10.00 до 16.00), ул. Искалиева 4, 6 (с 10.00 до 16.00), ул. Лобанка 102, 104, 106, 108, 110, 112 (с 10.00 до 17.00), ул. Народная 21, 23/1, 23/2, 27 (с 10.00 до 16.00), ул. Октябрьская 10, 10б, 10к2, 12, 12а (с 10.00 до 16.00), ул. Прушинских 6, 10, 24, 26, 28 (с 10.00 до 16.00), ул. Федорова 6 (с 10.00 до 10.00), сообщает БЕЛТА со ссылкой на РУП «Минскэнерго».

Минский район

В Минском районе без электричества на какое-то время останутся жители улиц Зиггер и Лесковка-2 в деревне Лесковка (9.00 - 16.00), улиц Городская, Дружная, Есенина, Малинина, Мира, Павлова, Скориничская, Слободская и Юбилейная в деревне Прилукская Слобода (9.00 - 17.00). Это касается и Колодищей (ул. Дальняя, Крапивы, Мира, Осенняя, Северная, Спортивная, 9.00 - 17.00), а также д. Хатежино (ул. Мира, 9.00 - 17.00). 

5 июля в Минске и Минском районе отключат электроэнергию
Имеют ли дети право на бесплатный проезд в электричках или поездах?
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Теги: Минск
 
 
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Отключения электроэнергии носят плановый характер и продлятся от 6 до 8 часов.
 
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