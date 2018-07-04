ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Золотая защита. «АйПауэр» требует у активистов и «Экодома» возместить судебные издержки

05.07.2018 07:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Стоимость работы адвокатов предприятие оценило в более чем 2 тысячи рублей. Новый виток получило развитие противостояния общественности с местными властями Бреста и администрацией строящегося аккумуляторного завода компании «АйПауэр».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56956.php

Золотая защита. «АйПауэр» требует у активистов и «Экодома» возместить судебные издержки

После того, как вступило в силу решение суда, отказавшее в удовлетворении иска о приостановлении строительства, «АйПауэр» сам обратился в суд.

Руководство аккумуляторного завода требует с ОО «Экодом», а также троих местных активистов, выступивших с иском о приостановлении строительства завода, возместить средства, потраченные на адвокатов, защищавших интересы «АйПауэр» в суде — в сумме 2 271 рубль 13 копеек.

«Требование прогнозируемое и иск не удивил совершенно. Не думаю, что эта сумма критична для «АйПауэра» и без нее строительство завершить не удастся, иначе предприятие не тратило бы такие деньги на адвокатов из Минска, имея в своем штате юрисконсульта», - говорит юрист «Экодома» Сергей Магонов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56956.php

Золотая защита. «АйПауэр» требует у активистов и «Экодома» возместить судебные издержки

По его мнению, таким образом «АйПауэр» пытается оказать давление на общественность, «ударить рублем, чтобы притормозить предъявление новых исков к компании».

«Это еще раз доказывает, насколько некомфортно они себя чувствуют под пристальным вниманием общественности. В совокупности с размером гонорара, уплаченного адвокатскому бюро, это дает предпосылки считать, что утверждения о многочисленных нарушениях законодательства при строительстве завода не далеки от истины», - говорит Сергей Магонов.

Юрист отмечает, что при рассмотрении дела суд имеет право уменьшить заявленную к взысканию сумму, с учетом сложности и продолжительности дела.

«Мы будем ходатайствовать об этом, несмотря на то, что дело будет рассматривать судья, который при рассмотрении иска о приостановлении строительства завода проигнорировал очевидные нарушения порядка проведения общественного обсуждения. Адвокатскому бюро «Верховодко и партнеры Л.Л.С.» желаю успехов и выражаю надежду, что их участие в данном деле не нанесет ущерба их репутации, и те клиенты, кому важны принципы сбережения окружающей среды, соблюдения экологических прав общественности, не откажутся от сотрудничества с ними».

Рассмотрение дела назначено к 9:30 часам 12 июля 2018 года в суде Московского района города Бреста.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость работы адвокатов предприятие оценило в более чем 2 тысячи рублей. Новый виток получило развитие противостояния общественности с местными властями...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первого замначальника Госпромнадзора осудили на 8 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2018
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Заря над Неманам
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика