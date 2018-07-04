Золотая защита. «АйПауэр» требует у активистов и «Экодома» возместить судебные издержки

Стоимость работы адвокатов предприятие оценило в более чем 2 тысячи рублей. Новый виток получило развитие противостояния общественности с местными властями Бреста и администрацией строящегося аккумуляторного завода компании «АйПауэр».



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После того, как вступило в силу решение суда, отказавшее в удовлетворении иска о приостановлении строительства, «АйПауэр» сам обратился в суд.

Руководство аккумуляторного завода требует с ОО «Экодом», а также троих местных активистов, выступивших с иском о приостановлении строительства завода, возместить средства, потраченные на адвокатов, защищавших интересы «АйПауэр» в суде — в сумме 2 271 рубль 13 копеек.

«Требование прогнозируемое и иск не удивил совершенно. Не думаю, что эта сумма критична для «АйПауэра» и без нее строительство завершить не удастся, иначе предприятие не тратило бы такие деньги на адвокатов из Минска, имея в своем штате юрисконсульта», - говорит юрист «Экодома» Сергей Магонов.



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По его мнению, таким образом «АйПауэр» пытается оказать давление на общественность, «ударить рублем, чтобы притормозить предъявление новых исков к компании».

«Это еще раз доказывает, насколько некомфортно они себя чувствуют под пристальным вниманием общественности. В совокупности с размером гонорара, уплаченного адвокатскому бюро, это дает предпосылки считать, что утверждения о многочисленных нарушениях законодательства при строительстве завода не далеки от истины», - говорит Сергей Магонов.

Юрист отмечает, что при рассмотрении дела суд имеет право уменьшить заявленную к взысканию сумму, с учетом сложности и продолжительности дела.

«Мы будем ходатайствовать об этом, несмотря на то, что дело будет рассматривать судья, который при рассмотрении иска о приостановлении строительства завода проигнорировал очевидные нарушения порядка проведения общественного обсуждения. Адвокатскому бюро «Верховодко и партнеры Л.Л.С.» желаю успехов и выражаю надежду, что их участие в данном деле не нанесет ущерба их репутации, и те клиенты, кому важны принципы сбережения окружающей среды, соблюдения экологических прав общественности, не откажутся от сотрудничества с ними».

Рассмотрение дела назначено к 9:30 часам 12 июля 2018 года в суде Московского района города Бреста.