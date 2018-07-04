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Проспект Машерова (ЦУМ), ДТП. 04.07.2018. Брест + Пинск 3 июля
05.07.2018 07:42 — Разное | Виртуальный Брест
Вашему вниманию сразу два похожих ДТП 0 одно в Бресте, второе в Пинске. Первое - Брест:
Видео:
г. Пинск
Видео: интернет-провайдер PinPro
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Вашему вниманию сразу два похожих ДТП 0 одно в Бресте, второе в Пинске. Первое - Брест: Видео: WikiLink г. Пинск Видео: интернет-провайдер PinPro
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