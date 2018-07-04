Стритфуд за 7 рублей и драники - за 6. Новые заведения июня от Зыбицкой до Тимирязева

Если вы не следите за жизнью столичного общепита и о новых заведениях узнаете только из наших , спешим вас обрадовать: подборка перед вами. Не откладывайте и срочно приступайте к выбору заведения, в которое пойдете после ближайшей получки. традиционных подборок
Формат: площадка с фудтраками под открытым небом (подробней о площадке и список заведений с фотографиями еды ). тут
Где: пр-т Машерова, 11.
Когда: с 12.00 до 00.00 (продажу еды прекращают в 23.00).
Все сеты стоят 7 рублей, организаторы обещают обновлять меню в течение лета.
Draniki
Формат: ресторан белорусской кухни (подробней о заведении ). тут
Где: Свободы, 4.
Когда: с 11.00 до 00.00.
Некоторые позиции из меню:
драники со сметаной — 8 рублей;
драники с мясом — 12 рублей;
мачанка с блинами — 15 рублей;
супы (щи/борщ/холодник) — 6 рублей;
холодец — 6 рублей;
стейк из свинины — 12 рублей;
творожный десерт с клюквой и шпинатом — 6 рублей 50 копеек.
Asia
Формат: ресторан.
Где: Зыбицкая, 2.
Когда: с 11.00 до 02.00 (в пятницу и субботу — до 04.00).
Некоторые позиции из меню:
крем-суп из шпината — 7 рублей;
салат с тунцом — 10 рублей;
сингапурское соте из курицы — 9 рублей;
карпаччо из лосося — 15 рублей;
овощной микс в вок — 10 рублей.
Kali Laska
Формат: ресторан белорусской кухни.
Где: ул. Раковская, 36.
Когда: с 12.00 до 23.00.
Некоторые позиции из меню:
драники со сметаной — 6 рублей;
щи с грибами — 6 рублей;
салат с языком и хреном — 10 рублей;
вареники с картофелем и грибами — 6 рублей;
мачанка с блинами — 14 рублей;
жареная говяжья вырезка с молодым картофелем и соусом из боровиков — 18 рублей.
Brooklyn
Фото: brooklyn.by
Формат: гастропаб.
Где: ул. Тимирязева, 9/10.
Когда: с 12.00 до 02.00, с четверга по воскресенье — до 05.00.
Некоторые позиции из меню:
салат с теплой говядиной и медовой заправкой — 10 рублей 85 копеек;
бургер Brooklyn — 13 рублей 85 копеек;
драники с лососем — 9 рублей 55 копеек;
паста с морепродуктами — 12 рублей 55 копеек.
солянка — 6 рублей 95 копеек;
филе утки с грушей — 17 рублей 35 копеек.
«Белый чемодан»
Фото: facebook.com/belchemodan
Формат: кофейня.
Где: пр. Независимости, 43.
Когда: с 9.00 до 22.00.
Некоторые позиции из меню:
эспрессо — 2 рубля 50 копеек;
халвичное какао — 3 рубля;
кофе по-венски — 4 рубля 50 копеек.
Второе «МакКафе»
Формат: (находится там же, где и «центральный» «Макдональдс»). кофейня
Где: пр-т Независимости, 23.
Когда: с 07.00 до 00.00.
Некоторые позиции из меню:
капучино — 4 рубля 80 копеек;
горячий шоколад со сливками — 4 рубля 90 копеек;
тирамису (порция) — 5 рублей 50 копеек;
круассан с миндалем — 3 рубля 20 копеек.
«Рыбы нет»
Фото: TUT.BY
Формат: кафе.
Где: ул. Машерова, 1.
Когда: с 11.00 до 23.00.
Некоторые позиции из меню:
куриные крылья с соусом — 10 рублей;
половина цыпленка — 16 рублей;
рулет из свинины с сыром — 20 рублей;
стейк — от 20 до 24 рублей.
Sushi Chef Arts
Формат: кафе в торговом центре.
Где: Притыцкого, 93 (ТЦ «Алми»).
Когда: с 11.00 до 23.00.
Некоторые позиции из меню:
роллы «Филадельфия» (8 шт.) — 18 рублей 80 копеек;
роллы «Калифорния» (8 шт.) — 16 рублей 50 копеек;
лапша с цыпленком — 7 рублей 50 копеек
;
нигири с креветкой (1 шт.) — 3 рубля 60 копеек;
сашими с лососем и икрой — 9 рублей 80 копеек.
TeslaBar
Формат: бар.
Где: Зыбицкая, 6.
Когда: с 11.00 до 23.00.
Некоторые позиции из меню:
брускетты — 8−14 рублей;
тар-тар — 11−18 рублей;
салаты — 17−19 рублей;
утиная грудка с фенхелем — 24 рубля.
***
Клуб Stirlitz, что на Октябрьской, по будням стал работать как кафе «Исаев» с другим меню.
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Не откладывайте и срочно приступайте к выбору заведения, куда пойдете с ближайшей получки.