ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стритфуд за 7 рублей и драники - за 6. Новые заведения июня от Зыбицкой до Тимирязева

05.07.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Если вы не следите за жизнью столичного общепита и о новых заведениях узнаете только из наших традиционных подборок, спешим вас обрадовать: подборка перед вами. Не откладывайте и срочно приступайте к выбору заведения, в которое пойдете после ближайшей получки.

«Песочница»











Формат: площадка с фудтраками под открытым небом (подробней о площадке и список заведений с фотографиями еды тут).

Где: пр-т Машерова, 11.

Когда: с 12.00 до 00.00 (продажу еды прекращают в 23.00).

Все сеты стоят 7 рублей, организаторы обещают обновлять меню в течение лета.

Draniki











Формат: ресторан белорусской кухни (подробней о заведении тут).

Где: Свободы, 4.

Когда: с 11.00 до 00.00.

Некоторые позиции из меню:

драники со сметаной — 8 рублей;

драники с мясом — 12 рублей;

мачанка с блинами — 15 рублей;

супы (щи/борщ/холодник) — 6 рублей;

холодец — 6 рублей;

стейк из свинины — 12 рублей;

творожный десерт с клюквой и шпинатом — 6 рублей 50 копеек.

Asia











Формат: ресторан.

Где: Зыбицкая, 2.

Когда: с 11.00 до 02.00 (в пятницу и субботу — до 04.00).

Некоторые позиции из меню:

крем-суп из шпината — 7 рублей;

салат с тунцом — 10 рублей;

сингапурское соте из курицы — 9 рублей;

карпаччо из лосося — 15 рублей;

овощной микс в вок — 10 рублей.

Kali Laska











Формат: ресторан белорусской кухни.

Где: ул. Раковская, 36.

Когда: с 12.00 до 23.00.

Некоторые позиции из меню:

драники со сметаной — 6 рублей;

щи с грибами — 6 рублей;

салат с языком и хреном — 10 рублей;

вареники с картофелем и грибами — 6 рублей;

мачанка с блинами — 14 рублей;

жареная говяжья вырезка с молодым картофелем и соусом из боровиков — 18 рублей.

Brooklyn


Фото: brooklyn.by

Формат: гастропаб.

Где: ул. Тимирязева, 9/10.

Когда: с 12.00 до 02.00, с четверга по воскресенье — до 05.00.

Некоторые позиции из меню:

салат с теплой говядиной и медовой заправкой — 10 рублей 85 копеек;

бургер Brooklyn — 13 рублей 85 копеек;

драники с лососем — 9 рублей 55 копеек;

паста с морепродуктами — 12 рублей 55 копеек.

солянка — 6 рублей 95 копеек;

филе утки с грушей — 17 рублей 35 копеек.

«Белый чемодан»


Фото: facebook.com/belchemodan

Формат: кофейня.

Где: пр. Независимости, 43.

Когда: с 9.00 до 22.00.

Некоторые позиции из меню:

эспрессо — 2 рубля 50 копеек;

халвичное какао — 3 рубля;

кофе по-венски — 4 рубля 50 копеек.

Второе «МакКафе»


Формат: кофейня (находится там же, где и «центральный» «Макдональдс»).

Где: пр-т Независимости, 23.

Когда: с 07.00 до 00.00.

Некоторые позиции из меню:

капучино — 4 рубля 80 копеек;

горячий шоколад со сливками — 4 рубля 90 копеек;

тирамису (порция) — 5 рублей 50 копеек;

круассан с миндалем — 3 рубля 20 копеек.

«Рыбы нет»


Фото: TUT.BY

Формат: кафе.

Где: ул. Машерова, 1.

Когда: с 11.00 до 23.00.

Некоторые позиции из меню:

куриные крылья с соусом — 10 рублей;

половина цыпленка — 16 рублей;

рулет из свинины с сыром — 20 рублей;

стейк — от 20 до 24 рублей.

Sushi Chef Arts

Формат: кафе в торговом центре.

Где: Притыцкого, 93 (ТЦ «Алми»).

Когда: с 11.00 до 23.00.

Некоторые позиции из меню:

роллы «Филадельфия» (8 шт.) — 18 рублей 80 копеек;

роллы «Калифорния» (8 шт.) — 16 рублей 50 копеек;

лапша с цыпленком — 7 рублей 50 копеек;

нигири с креветкой (1 шт.) — 3 рубля 60 копеек;

сашими с лососем и икрой — 9 рублей 80 копеек.

TeslaBar

Формат: бар.

Где: Зыбицкая, 6.

Когда: с 11.00 до 23.00.

Некоторые позиции из меню:

брускетты — 8−14 рублей;

тар-тар — 11−18 рублей;

салаты — 17−19 рублей;

утиная грудка с фенхелем — 24 рубля.

***

Клуб Stirlitz, что на Октябрьской, по будням стал работать как кафе «Исаев» с другим меню.

Читайте также:

Минске вкусно поесть? Рассказывают рестораторы и шеф-повара">
Где в Минске вкусно поесть? Рассказывают рестораторы и шеф-повара
Заведения с живой музыкой в Минске: «Квартира № 3», «Друзья» и еще с десяток мест
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не откладывайте и срочно приступайте к выбору заведения, куда пойдете с ближайшей получки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сильно пьяного водителя фуры из Беларуси задержали под Белостоком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2018
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Заря над Неманам
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика