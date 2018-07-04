Стритфуд за 7 рублей и драники - за 6. Новые заведения июня от Зыбицкой до Тимирязева

Если вы не следите за жизнью столичного общепита и о новых заведениях узнаете только из наших традиционных подборок , спешим вас обрадовать: подборка перед вами. Не откладывайте и срочно приступайте к выбору заведения, в которое пойдете после ближайшей получки.























Формат: площадка с фудтраками под открытым небом (подробней о площадке и список заведений с фотографиями еды тут ). Где: пр-т Машерова, 11. Когда: с 12.00 до 00.00 (продажу еды прекращают в 23.00). Все сеты стоят 7 рублей, организаторы обещают обновлять меню в течение лета.

Draniki























Формат: ресторан белорусской кухни (подробней о заведении тут ). Где: Свободы, 4. Когда: с 11.00 до 00.00. Некоторые позиции из меню: драники со сметаной — 8 рублей; драники с мясом — 12 рублей; мачанка с блинами — 15 рублей; супы (щи/борщ/холодник) — 6 рублей; холодец — 6 рублей; стейк из свинины — 12 рублей; творожный десерт с клюквой и шпинатом — 6 рублей 50 копеек.

Asia























Формат: ресторан. Где: Зыбицкая, 2. Когда: с 11.00 до 02.00 (в пятницу и субботу — до 04.00). Некоторые позиции из меню: крем-суп из шпината — 7 рублей; салат с тунцом — 10 рублей; сингапурское соте из курицы — 9 рублей; карпаччо из лосося — 15 рублей; овощной микс в вок — 10 рублей.

Kali Laska























Формат: ресторан белорусской кухни. Где: ул. Раковская, 36. Когда: с 12.00 до 23.00. Некоторые позиции из меню: драники со сметаной — 6 рублей; щи с грибами — 6 рублей; салат с языком и хреном — 10 рублей; вареники с картофелем и грибами — 6 рублей; мачанка с блинами — 14 рублей; жареная говяжья вырезка с молодым картофелем и соусом из боровиков — 18 рублей.

Brooklyn



Фото: brooklyn.by

Формат: гастропаб. Где: ул. Тимирязева, 9/10. Когда: с 12.00 до 02.00, с четверга по воскресенье — до 05.00. Некоторые позиции из меню: салат с теплой говядиной и медовой заправкой — 10 рублей 85 копеек; бургер Brooklyn — 13 рублей 85 копеек; драники с лососем — 9 рублей 55 копеек; паста с морепродуктами — 12 рублей 55 копеек. солянка — 6 рублей 95 копеек; филе утки с грушей — 17 рублей 35 копеек.

«Белый чемодан»



Фото: facebook.com/belchemodan

Формат: кофейня. Где: пр. Независимости, 43. Когда: с 9.00 до 22.00. Некоторые позиции из меню: эспрессо — 2 рубля 50 копеек; халвичное какао — 3 рубля; кофе по-венски — 4 рубля 50 копеек.

Второе «МакКафе»





Формат: кофейня (находится там же, где и «центральный» «Макдональдс»). Где: пр-т Независимости, 23. Когда: с 07.00 до 00.00. Некоторые позиции из меню: капучино — 4 рубля 80 копеек; горячий шоколад со сливками — 4 рубля 90 копеек; тирамису (порция) — 5 рублей 50 копеек; круассан с миндалем — 3 рубля 20 копеек.

«Рыбы нет»



Фото: TUT.BY

Формат: кафе. Где: ул. Машерова, 1. Когда: с 11.00 до 23.00. Некоторые позиции из меню: куриные крылья с соусом — 10 рублей; половина цыпленка — 16 рублей; рулет из свинины с сыром — 20 рублей; стейк — от 20 до 24 рублей.

Sushi Chef Arts

Публикация от alinka_alexievich (@alinka_alexievich) 10 Июн 2018 в 8:58 PDT

Формат: кафе в торговом центре. Где: Притыцкого, 93 (ТЦ «Алми»). Когда: с 11.00 до 23.00. Некоторые позиции из меню: роллы «Филадельфия» (8 шт.) — 18 рублей 80 копеек; роллы «Калифорния» (8 шт.) — 16 рублей 50 копеек; лапша с цыпленком — 7 рублей 50 копеек; нигири с креветкой (1 шт.) — 3 рубля 60 копеек; сашими с лососем и икрой — 9 рублей 80 копеек.

TeslaBar

Публикация от Бар TESLA (@teslabar_minsk) 17 Июн 2018 в 11:43 PDT

Формат: бар. Где: Зыбицкая, 6. Когда: с 11.00 до 23.00. Некоторые позиции из меню: брускетты — 8−14 рублей; тар-тар — 11−18 рублей; салаты — 17−19 рублей; утиная грудка с фенхелем — 24 рубля.

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Клуб Stirlitz, что на Октябрьской, по будням стал работать как кафе «Исаев» с другим меню.

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