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Три белорусские оппозиционные партии подписали в Варшаве договор с польской Гражданской платформой
Представители белорусской Правоцентристской коалиции подписали в Варшаве соглашение о сотрудничестве с Гражданской платформой – польской либерально-консервативной политической партией.
Гражданской платформа (Platforma Obywatelska) – одна из наиболее влиятельных политических партий в Польше. Побеждала на парламентских выборах 2007 и 2011 гг. После поражения на выборах 2015 года перешла в оппозицию.
В белорусскую Правоцентристскую коалицию входят Белорусская христианская демократия, Объединенная гражданская партия и движение «За свободу». В Варшаве 4 июля договор о сотрудничестве с Гражданской платформой от коалиции подписали Виталий Рымашевский (БХД), Анатолий Лебедько (ОГП) и Юрий Губаревич ( «За свободу»).
Председатель «За свободу» Юрий Губаревич отметил, что белорусская оппозиция давно дружит с Гражданской платформой. По крайней мере, партнерство движения «За свободу» с ГП началось еще в 2007-2008 гг.
«Правоцентристская коалиция имеет тесные отношения с Гражданской платформой, как с одним из членов Европейской народной партии (это наша партнерская партия в Евросоюзе). Этим документом мы фактически просто формализировали те отношения, которые у нас уже были и достаточно успешно развивались. Соглашение предусматривает более глубокую сотрудничество на международном уровне –помощь со стороны Гражданской платформы по продвижению белорусского вопроса на различных международных площадках. Также предусматриваются коммуникации между нашими структурами на уровне региональных отделений и молодежи, участие в международных конференциях, что актуально как для Беларуси, так и для Польши», – рассказал Юрий Губаревич
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Представители белорусской Правоцентристской коалиции подписали в Варшаве соглашение о сотрудничестве с Гражданской платформой – польской...
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