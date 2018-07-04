Три белорусские оппозиционные партии подписали в Варшаве договор с польской Гражданской платформой

Гражданской платформа (Platforma Obywatelska) – одна из наиболее влиятельных политических партий в Польше. Побеждала на парламентских выборах 2007 и 2011 гг. После поражения на выборах 2015 года перешла в оппозицию.





В белорусскую Правоцентристскую коалицию входят Белорусская христианская демократия, Объединенная гражданская партия и движение «За свободу». В Варшаве 4 июля договор о сотрудничестве с Гражданской платформой от коалиции подписали Виталий Рымашевский (БХД), Анатолий Лебедько (ОГП) и Юрий Губаревич ( «За свободу»).





Председатель «За свободу» Юрий Губаревич отметил, что белорусская оппозиция давно дружит с Гражданской платформой. По крайней мере, партнерство движения «За свободу» с ГП началось еще в 2007-2008 гг.



