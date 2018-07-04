Первого замначальника Госпромнадзора осудили на 8 лет

Согласно приговору суда, первый замначальника Госпромнадзора с декабря 2010 года по 24 июля 2017-га брал взятки от должностных лиц субъектов хозяйствования и их представителей. Кроме того, он оказывал услуги знакомым, которые благодаря этому получили необходимые протоколы без проведения проверок.





Второй обвиняемый - бывший директор ЧПТУП "Белпромгазспецмонтаж" признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки и осужден на 3,5 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Из материалов дела следует, что он неоднократно подстрекал руководителей субъектов хозяйствования к даче взятки чиновнику Госпромнадзора, а также получил от них деньги, часть которых передал первому замначальника Госпромнадзора, а часть забрал себе.





У осужденных есть 10 дней на обжалование приговора.



