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Первого замначальника Госпромнадзора осудили на 8 лет

05.07.2018 07:35 — Разное | Партизан  
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Суд Минского района признал первого замначальника Госпромнадзора МЧС виновным в неоднократном получении взятки и в составлении и выдаче заведомо ложных документов и приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Согласно приговору суда, первый замначальника Госпромнадзора с декабря 2010 года по 24 июля 2017-га брал взятки от должностных лиц субъектов хозяйствования и их представителей. Кроме того, он оказывал услуги знакомым, которые благодаря этому получили необходимые протоколы без проведения проверок.

Второй обвиняемый - бывший директор ЧПТУП "Белпромгазспецмонтаж" признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки и осужден на 3,5 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Из материалов дела следует, что он неоднократно подстрекал руководителей субъектов хозяйствования к даче взятки чиновнику Госпромнадзора, а также получил от них деньги, часть которых передал первому замначальника Госпромнадзора, а часть забрал себе.

У осужденных есть 10 дней на обжалование приговора.


 
 
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Суд Минского района признал первого замначальника Госпромнадзора МЧС виновным в неоднократном получении взятки и в составлении и выдаче заведомо ложных...
 
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