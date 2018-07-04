Сильно пьяного водителя фуры из Беларуси задержали под Белостоком

Полицейские в окрестностях деревни Чарна-Бялостоцка заметили грузовик, водитель которого совершал подозрительные маневры. Время от времени он перемещался от одного края дороги к другому.





Полицейские остановили водителя для проверки и сразу почувствовали сильный запах алкоголя. Медосвидетельствование показало почти 2,5 промилле алкоголя в крови. Белорусский водитель был лишен водительского удостоверения и был доставлен в полицию. Теперь дальнейшая судьба белоруса будет решена в польском суде.



