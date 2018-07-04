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Сильно пьяного водителя фуры из Беларуси задержали под Белостоком
Сильно пьяный водитель грузовика был задержан польскими правоохранителя под Белостоком. У 41-летнего белоруса в организме было обнаружено 2,5 промилле алкоголя.
Полицейские в окрестностях деревни Чарна-Бялостоцка заметили грузовик, водитель которого совершал подозрительные маневры. Время от времени он перемещался от одного края дороги к другому.
Полицейские остановили водителя для проверки и сразу почувствовали сильный запах алкоголя. Медосвидетельствование показало почти 2,5 промилле алкоголя в крови. Белорусский водитель был лишен водительского удостоверения и был доставлен в полицию. Теперь дальнейшая судьба белоруса будет решена в польском суде.
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Сильно пьяный водитель грузовика был задержан польскими правоохранителя под Белостоком. У 41-летнего белоруса в организме было обнаружено 2,5 промилле алкоголя.
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