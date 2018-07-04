Редакция LADY.TUT.BY запустила серию видео, которые помогут вам если уж не полюбить уборку, то хотя бы сделать этот процесс более быстрым и приятным. В предыдущем выпуске эксперт по уборке GetClean Наталья рассказала, как убрать ванную , а в этом она обращает внимание на те зоны в квартире, в которых скапливается грязь и про которые мы часто забываем при уборке.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вы там точно не мыли. Шесть мест в квартире, про которые нельзя забывать при уборке Редакция LADY.TUT.BY запустила серию видео, которые помогут вам если уж не полюбить уборку, то хотя бы сделать этот процесс более быстрым и приятным