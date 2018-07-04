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Вы там точно не мыли. Шесть мест в квартире, про которые нельзя забывать при уборке

05.07.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Редакция LADY.TUT.BY запустила серию видео, которые помогут вам если уж не полюбить уборку, то хотя бы сделать этот процесс более быстрым и приятным. В предыдущем выпуске эксперт по уборке GetClean Наталья рассказала, как убрать ванную, а в этом она обращает внимание на те зоны в квартире, в которых скапливается грязь и про которые мы часто забываем при уборке.

 
 
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Редакция LADY.TUT.BY запустила серию видео, которые помогут вам если уж не полюбить уборку, то хотя бы сделать этот процесс более быстрым и приятным
 
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