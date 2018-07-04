Мамины брюки и яркие волосы. Как одевается минская молодежь?

Юность — время поисков себя, сомнений и экспериментов, в том числе и в одежде. Какие вещи выбирает современная молодежь — читайте в материале на LADY.TUT.BY

Дарья, 21 год





Я студентка. Только что сдала экзамен и безумно счастлива. На мне блузка из Sella, юбка — O’stin.

Виктория, 17 лет





Оделась в таких оттенках, потому что было хорошее настроение, и я не решалась портить его переживаниями о поступлении. На мне блуза из H&M, брюки — Pull&Bear.

Катя, 16 лет





Жду подругу, планируем погулять и пофотографироваться. Лето я хотела провести в Германии, но не получилось открыть визу, поэтому поеду в лагерь. Не знаю, что на мне за рубашка — мамина, туфли — Basconi, а юбка — Kira Plastinina.

Юля, 21 год

Учусь в БГПУ на педагога, уже диплом получаю. Увлекаюсь психологией, интересуюсь бьюти-сферой. Одежду покупаю в DanaMall и других ТЦ.





Яна, 19 лет





Учусь в БГПУ, подрабатываю продавцом-консультантом. На мне рубашка — Colin’s, бомбер — Jennyfer, а юбка, по-моему, из H&M.

Аня (22), Вика (20), Катя (23)





Решили прогуляться и выпить кофе. Лето, к сожалению, проведем на работе. Но и, конечно, в свободное время будем гулять по Минску. Предпочитаем удобную и красивую одежду.

Алина, 16 лет





На волосах у меня канекалон, он легко вплетается и выглядит стильно. Лето планирую провести в Минске.

Ксюша, 15 лет и Алина, 15 лет





С подругой приехали на два дня из Слонима в Минск погулять. Одежду покупаем на рынке.

Вероника, 20 лет





Мне нравится пробовать разное, у меня даже волосы четырех разных цветов. Какой фирмы платье — не помню. Ему больше шести лет.

Ксения, 19 лет





Сейчас занята поиском работы, а в конце лета поеду стажироваться в Польшу. На мне джинсы из Cropp, майку купила в "Ашане", сама ее обрезала.

Валерия, 20 лет





На мне кофточка — Calliope, джинсы — H&M, а босоножки польские. Одежу покупаю обычно Calliope и Terranova. А еще у меня сегодня день рождения.

Юля, 17 лет





Лето должно быть сумбурным: хочу съездить в Питер и посетить крутые места. Люблю неординарный стиль и эксперименты. На мне джинсовка и брюки моей мамы, а кроссовки — New Balance.