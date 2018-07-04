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За взятки задержаны председатель Браславского райисполкома, его жена и зам

05.07.2018 08:08 — Разное | Аргументы и факты  
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За взятки задержаны председатель Браславского райисполкома, его жена и зам
Фото из открытых источников

О задержании председателя Браславского райисполкома, а также его супруги – начальника отдела экономики того же исполнительного комитета, сообщает МВД. 

Известно, что мужчина действовал при пособничестве жены. Кроме того, по данным оперативников, задержанный в течение последних двух лет незаконно истребовал и получил часть выплаченных премий работникам исполкома, превышал свои служебные полномочия при осуществлении закупок товарно-материальных ценностей. 

За взятки задержаны председатель Браславского райисполкома, его жена и зам Как отреагировал Лукашенко на арест своего помощника за взятку в $200 тыс.?

Также сотрудниками ГУБОПиК был задержан заместитель председателя Браславского райисполкома, который в период с апреля 2016 по январь 2018 года получил взятку в сумме 6,3 тыс. евро за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Возбуждены уголовные дела. Продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

 
 
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С апреля 2016 по май 2018 года глава района систематически получал взятки за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Сумма незаконного обогащения составила...
 
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