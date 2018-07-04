|
Подарки от «Белой Руси» получили белоруски, ставшие мамами в День Независимости
С любовью к детям. Приятный сюрприз для тех женщин, которые стали мамами 3 июля. В честь Дня Независимости общественное объединение «Белая Русь» подготовило для них подарки.
Акция традиционная и ежегодная. Члены правительства, парламентарии поздравляют и вручают подарки молодым мамам в каждом регионе.
Только в белорусской столице в День Независимости на свет появились 48 малышей. Акция «Белая Русь – с любовью к детям» проводится уже девять лет. Более двух тысяч мам по всей стране получили подарки от организации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акция традиционная и ежегодная.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)