​Подарки от «Белой Руси» получили белоруски, ставшие мамами в День Независимости

С любовью к детям. Приятный сюрприз для тех женщин, которые стали мамами 3 июля. В честь Дня Независимости общественное объединение «Белая Русь» подготовило для них подарки.

Акция традиционная и ежегодная. Члены правительства, парламентарии поздравляют и вручают подарки молодым мамам в каждом регионе.

Только в белорусской столице в День Независимости на свет появились 48 малышей. Акция «Белая Русь – с любовью к детям» проводится уже девять лет. Более двух тысяч мам по всей стране получили подарки от организации.