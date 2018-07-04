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​Официальный приём в честь Дня Независимости Беларуси пройдёт в Багдаде

05.07.2018 08:32 — Разное | ОНТ  
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Беларусь делает ещё один шаг навстречу Ближнему Востоку. Сегодня вечером в Багдаде состоится официальный приём. Его проводят в честь Дня Независимости нашей страны.

Это первое за 15 лет официальное событие такого масштаба, которое проходит в Ираке в честь Беларуси. На приёме ждут правительство этой страны, представителей местных деловых кругов. Ожидается прибытие дипломатов из многих стран Ближнего Востока.

Участники встречи собираются не только отдать дань уважения нашей стране, но и обсудить конкретные проекты, связанные с разными направлениями сотрудничества (от туризма и образования, до нефтепереработки). Беларусь и Ирак – давние партнёры. Страны намерены вывести сотрудничество на новый уровень. Официальный Багдад, в свою очередь, рассчитывает на помощь Минска в восстановлении страны в послевоенный период. В настоящий момент высокие гости продолжают прибывать в иракскую столицу. В отеле действуют повышенные меры безопасности. 

 
Теги: Минск
 
 
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Это первое за 15 лет официальное событие такого масштаба, которое проходит в Ираке в честь Беларуси.
 
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