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Самые дешевые новостройки Минска, где квадратный метр стоит от 850 долларов

05.07.2018 08:23 — Разное | Tut.by  
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REALTY.TUT.BY посмотрел, в каких районах столицы сейчас предлагают самое доступное жилье в новостройках.

Заводской район

Самые дешевые квартиры в Минске строит УКС Заводского района в Чижовке в границах улиц Уборевича, Столбцовской и Копыльской. Тут появится жилой комплекс из трех панельных домов.


Изображение:uks-zav.by

В долевое строительство УКС предлагает 85 квартир в первом доме. Всего в нем будет 208 квартир и пять секций. Остальные квартиры — для очередников.

Дольщикам предлагают 5 трехкомнатных квартир и 80 двухкомнатных. Цена квадратного метра считается в белорусских рублях, без привязки к иностранной валюте, рассказали в отделе продаж УКСа. Квадратный метр в «двушках» зависит от метража и этажа.

В двухкомнатных квартирах площадью 62−67 квадратных метров стоимость «квадрата» — 1750 рублей. Таких квартир около десяти. Цена на компактные «двушки» по 59 квадратных метров зависит от этажа: 1 и 10-й — 1800 рублей; 2, 8, 9 этажи — 1850 рублей, с 3 по 7 этажи — 1870 рублей за квадратный метр.

— Первоначальный взнос — 35% от стоимости квартиры. При 100%-ной оплате независимо от метража и этажа квадратный метр посчитают по 1700 рублей, — рассказали в УКСе.

Ориентировочный срок сдачи дома — декабрь 2019 года. К этому же сроку застройщик планирует сдать и пятиуровневый паркинг на 300 машино-мест.

Также в Чижовке на пересечении улиц Голодеда и Ауэзова начала строить дом компания «10-УНР Инвест». Дом 18-этажный, монолитно-каркасный.


Изображение:unr10.by

В долевое строительство предлагают квартиры-малометражки. Цена квадратного метра в студиях (27−59 квадратных метров) — от 1000 до 1225 долларов в эквиваленте. В двухкомнатных квартирах площадью 55−58 квадратных метров — 1150 долларов за «квадрат». Трехкомнатные квартиры площадью 64 и 71 квадратный метр продаются по 1100 за квадратный метр. Цены указаны с учетом единовременной оплаты от 30% стоимости и выше. При рассрочке цена квадратного метра будет выше.


Изображение:unr10.by

 

Первомайский район

«Трайпл» строит в Военном городке (в границах проспекта Независимости, улиц Рогачевской и Курсанта Гвишиани) ЖК «Мармелад».


Изображение: marmelad.by

Жилой комплекс будет состоять из трех 19-этажных панельных домов на огороженной территории. Сейчас идут продажи в первом доме. В нем 132 квартиры.


Изображение: marmelad.by

Цена квадратного метра в однокомнатных квартирах (площадью 44−45 квадратных метров) — от 1100 долларов в эквиваленте. В «евродвушках» (площадью 44−46 квадратных метров) квадратный метр также стоит от 1100 долларов. В двухкомнатных квартирах площадью 54−64 квадратных метра «квадрат» — 1050 долларов. По такой же цене считают и квадратный метр в трехкомнатных квартирах площадью 78−82 «квадрата».

Фрунзенский район

В микрорайоне Каменная Горка на улице Налибокской, 16, застройщик «Вива Инвест» продает квартиры в уже готовом панельном 19-этажном доме.


Цена квадратного метра в однокомнатных квартирах (45 квадратных метров) — 1150 долларов в эквиваленте, в трехкомнатных (78 квадратных метров) — 1070 (в ближайшие дни возможно изменение цены квадратного метра в меньшую сторону).


Партизанский район

По программе «Доступное жилье» компания «Вива Инвест» продает квартиры в новостройке в Степянке, на улице Карвата. Дом панельный, 19-этажный. Будет сдан уже в июле.


Изображение: realt.by

Цена квадратного метра в однокомнатных квартирах (площадь 45 квадратных метров) — 980 долларов в эквиваленте, в двухкомнатных (площадь 60 квадратных метров) — 930 долларов. В трехкомнатных квартирах площадью 78 квадратных метров «квадрат» стоит также 930 долларов.

Ленинский район

В микрорайоне Лошица-6 УКС Ленинского района продает квартиры в доме № 3. Дом монолитный, 8-секционный: 1−6 секции — 10 этажей, 7−8 секции — 7 этажей. Пока в долевое строительство предлагают квартиры в первых пяти секциях.


Изображение: lenuks.by

Квартиры-студии площадью 33−37 квадратных метров предлагают по 1200 долларов за «квадрат». Однокомнатные площадью 42−52 квадратных метра — по 1250 долларов. В стоимость входит машино-место в паркинге. Трехкомнатные квартиры площадью 77−100 квадратных метров предлагают по 1150 за «квадрат» с учетом парковочного места.

Двухкомнатные квартиры в этих секциях уже распроданы.

Срок сдачи дома — август 2020 года.

Московский район

УКС «Запад» достраивает монолитный 25-этажный дом в границах проспекта Дзержинского — Любимова — улицы Семашко. Дом уже выведен под крышу, установлены окна на всех этажах. Сдача планируется в октябре текущего года.


В долевое строительство тут предлагают однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Жилье не свободной планировки — во всех комнатах возведены стены.

«Однушки» площадью от 45 квадратных метров предлагают по 1200 за «квадрат». Двухкомнатные площадью от 68 квадратных метров — по 1150 долларов, от 75 — по 1100. Метр в трехкомнатной квартире площадью 94 «квадрата» — 1100 долларов в эквиваленте.

Первоначальный взнос в размере 30% стоимости квартиры нужно внести в течение семи дней, оставшуюся сумму — ежемесячно до конца строительства.

 
Теги: Минск
 
 
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