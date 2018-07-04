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Куда пойти на праздник Купалье в Жлобине?
05.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Уважаемые жлобинчане!
Приглашаем вас 6 июля 2018 года в городской парк культуры и отдыха «Приднепровский» на массовое гулянье «Купальская сказка».
Начало в 20.00. Будут работать аттракционы и выездная торговля.
Райисполком.
Фото из архива газеты "Новы дзень"
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Уважаемые жлобинчане! Приглашаем вас 6 июля 2018 года в городской парк культуры и отдыха «Приднепровский» на массовое гулянье «Купальская сказка». ...
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