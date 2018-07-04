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Куда пойти на праздник Купалье в Жлобине?

05.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Куда пойти на праздник Купалье в Жлобине?

Уважаемые жлобинчане!

Приглашаем вас 6 июля 2018 года в городской парк культуры и отдыха «Приднепровский» на массовое гулянье «Купальская сказка».

Начало в 20.00. Будут работать аттракционы и выездная торговля.

Райисполком.

Фото из архива газеты "Новы дзень"

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Уважаемые жлобинчане! Приглашаем вас 6 июля 2018 года в городской парк культуры и отдыха «Приднепровский» на массовое гулянье «Купальская сказка». ...
 
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