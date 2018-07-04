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Итоги республиканского конкурса «Человек своего дела-2018» подвели в Минске
Их успех – самый яркий показатель потенциала белорусского бизнеса. 12 номинаций. Четыре социальные премии. В этом году организаторам выбирать было особенно сложно. Более ста лауреатов в списке соискателей.
Оценивали достижения предприятия, но в этом году впервые решили провести конкурс по управленческому таланту и деловой хватке руководителей.
Бизнес любит самых успешных, награда достаётся самым достойным. Заветный «зубр» занял свое место в кабинетах 15 руководителей.
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В этом году организаторам выбирать было особенно сложно.
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