​Итоги республиканского конкурса «Человек своего дела-2018» подвели в Минске

Их успех – самый яркий показатель потенциала белорусского бизнеса. 12 номинаций. Четыре социальные премии. В этом году организаторам выбирать было особенно сложно. Более ста лауреатов в списке соискателей.

Оценивали достижения предприятия, но в этом году впервые решили провести конкурс по управленческому таланту и деловой хватке руководителей.

Бизнес любит самых успешных, награда достаётся самым достойным. Заветный «зубр» занял свое место в кабинетах 15 руководителей.