Безумная авантюра. Как белорусы на двух Tesla доехали до Мурманска и вернулись обратно

Два белоруса проехали на своих Tesla от Минска до Мурманска и вернулись обратно. На это им понадобилась почти неделя. Как же они заряжались в российской глубинке? О своих приключениях рассказал один из участников пробега, Вадим Шут, давний поклонник электромобилей.



Белорусская Tesla за Полярным кругом — редкое явление

Дизель-генератор решает проблемы с инфраструктурой

Автопробег на электромобилях под названием «Arctic rally» организовали норвежское экологическое объединение BELLONA и Ассоциация автомобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Санкт-Петербурга. Собственно, целью акции было привлечь внимание властей к отсутствию зарядной инфраструктуры. Возникает вопрос — а причем здесь белорусы?

— Через общих знакомых на нас вышел губернатор Мурманской области и предложил принять участие в пробеге. С норвежской стороны должны были приехать восемь Tesla, а с российской — шесть машин. Но в итоге с нашей стороны поехали два белоруса и еще одна машина присоединилась к нам в Питере. Российские владельцы Tesla как-то не очень активно поддержали идею автопробега. А мы это сделали больше для себя. На двух машинах поехали втроем, подменяя друг друга. Это было отличное, хоть и немного экстремальное, путешествие, — говорит Вадим.





Автомобили Tesla для участия в автопробеге никак особенно не готовили. Зарядили батареи до 100% в Минске и поехали. Впрочем, предварительно точно рассчитав маршрут. Стандартным путем — через Оршу — не поедешь. Даже если зарядиться в Орше, до Питера все равно заряда не хватит. Поэтому маршрут пошел по другому пути — через Прибалтику. У наших соседей зарядная инфраструктура развита куда лучше.





— Пусть через Прибалтику составил 750 км — Литва, Латвия, Эстония. В Нарве, перед самым въездом в Россию, мы планировали зарядиться и доехать до Питера. И вот с этого момента начались приключения. Приехали мы на электрозаправку, стали, подключились — но зарядка не идет. Что-то не работает. Позвонили в «техподдержку». Оказалось, что в системе зарядных станций произошел какой-то сбой, они не работали. Пришлось на остатках заряда добираться до Питера, а это 150−180 км. Мне не хватило доехать километров 60. Вторая машина сумела добраться до отеля.

Вадим добрался до ближайшей АЗС, где ему разрешили подключиться к обычной розетке на 220 В. Пришлось простоять около четырех часов, чтобы хватило добраться до Санкт-Петербурга. Потом оказалось, что в отеле, где планировалось зарядиться, розетки незаземленные. От такой Tesla заряжаться не может. Вадим и Дмитрий переночевали, а утром добрались до ближайшего зарядного терминала. Их, кстати, в Санкт-Петербурге много — 18 быстрых и 13 медленных «зарядок».





В Санкт-Петербурге к белорусам присоединилась еще одна машина. Караван из трех Tesla взял курс на Мурманск. На трассе протяженностью 1350 км нет ни одной зарядной станции, ни быстрой, ни медленной. Вообще никакой. Выход нашли очевидный. Вместе с электромобилями выехал грузовик, в кузове которого был установлен генератор. Он питал зарядную станцию.

— По плану наша передвижная «зарядка» выезжала чуть раньше нас, в определенном месте останавливалась и ждала наши Tesla. Маршрут разделили на отрезки длиной примерно 300 км. Это то расстояние, которое Tesla преодолевает вообще без проблем, даже с небольшим запасом. Российская машина выехала чуть раньше нас. Когда мы подъехали к первой точке, она уже заряжалась. Но возникла какая-то проблема с генератором. Он полчаса работал, срабатывала аварийная защита и он отключался. Потому он начал выключаться через 15 минут, потом через 10. Мы в 300 км от Питера, батарейки в ноль, назад не вернешься, и зарядиться негде. Стоим, глазами хлопаем.





Но в белорусском экипаже был опытный отставной военный, имевший огромный опыт в ремонте автомобилей. Он разобрался в проблеме. Оказалось, генератору не хватало охлаждения. Сняли тент с кузова — стал работать 20 минут. Потом выяснили, что в системе охлаждения генератора нет антифриза. Залили. Агрегат начал работать полчаса. После промывки радиатора генератор окончательно пришел в себя и стал работать нормально.

С такими приключениями в первую точку экипажи прибыли на 5 часов позже, чем планировалось. В гостинице уже были розетки на 220 В с заземлением. От них машины набирают за 6 часов примерно 100 км пробега.





— Так и ехали до Мурманска. Схема простая — утром выезжаем, через 300 км заряжаемся от генератора. На три машины уходило примерно 4,5 часа. Потом еще 300 км — ночевка в отеле, заряжаемся ночью. За сутки проезжали 600 км всего. За двое с половиной суток мы преодолели эти самые 1350 км от Питера до Мурманска. Если посчитать, то сутки из этого времени мы потратили на зарядку. Были на трассе места, где на 150−200 км нет ни одного населенного пункта и даже связь не работает. Однажды получилось так, что машина сопровождения ушла вперед, к месту зарядки, а мы до нее не доехали. Связи нет. Тогда мы остановили попутную машину, объяснили, что впереди стоит грузовик и ему надо сообщить о нашем местоположении. Там, соответственно, остановили машину, едущую в нашу сторону и передали свое сообщение. Такая вот первобытная связь, — смеется Вадим.





В Мурманске пока только один электромобиль — это Tesla Model X. И одна зарядная станция. Местные с удивлением смотрели на Tesla с белорусскими номерами. В общей сложности от Минска до Мурманска мы проехали 2450 км — это не шутки. На пресс-конференции, посвященной автопробегу, была отмечена важность развития инфраструктуры для успешного использования электротранспорта. И даже был подписан меморандум о том, что планируется электрифицировать трассу Мурманск — Санкт-Петербург. Tesla заявляет о планах поставить свои «суперчарджеры» на трассе Москва — Санкт-Петербург. Но все это не касается Беларуси.

Обратно — по Европе и без проблем

Обратный путь оказался гораздо проще. Маршрут на Минск проложили через Финляндию. Грузовик с «мобильной» зарядкой сопроводил две белорусские машины до границы, где зарядил их до 100%. По Финляндии ехать на электромобиле можно без опасений — зарядных станций в избытке.





— Но даже здесь тоже был определенный дискомфорт. Зарядные станции есть, но как правило, там на них по одному проводу. Когда едешь на одной машине, это не напрягает, а вот две машины заряжать уже неудобно. Вместо полутора часов тратишь три. Представьте, мы заряжались в Финляндии шесть раз. Если бы машина была одна, или было два провода — сэкономили бы 9 часов. А вот когда уже добрались до тесловских суперчарджеров, то вздохнули свободно. 25 минут — и машина зарядилась на 80%, поехал дальше.

Из Финляндии белорусские экипажи паромом добрались до Таллина. В Эстонии, по словам Вадима, около 110 зарядных станций. И они — платные. Впрочем, стоимость «зарядки» не идет ни в какое сравнение со стоимость заправки на обычной АЗС. За весь маршрут через Эстонию туда и обратно Вадим заплатил чуть меньше 20 евро. И это за две машины. Финальный отрезок до Минска через Латвию и Литву проехали без приключений и бесплатно.





За плечами — больше 5 тысяч километров и неделя в пути. Приключение для отчаянных и болеющих темой электромобилей. Пока что в Беларуси, что в России более-менее комфортно можно использовать электромобиль только в пределах крупных городов, где есть зарядные станции. А путешествия в дикие места все еще остается уделом автомобилей с традиционными ДВС.