Яндекс показал сохраненные в Google Docs пароли и другую личную информацию

Если вы храните в Google Docs пароли, явки или какую-либо другую важную информацию, которую вы не хотите раскрывать всему миру, вам стоит проверить настройки конфиденциальности документов. Выяснилось, что крупные поисковики запросто могут проиндексировать их и показать в поисковой выдаче всем желающим.

Этой ночью одними из первых эту особенность заметили в паблике MDK. По запросу «site:docs.google.com пароли» в Яндексе обнаружилось множество интересных документов, которые пользователи явно не хотели бы делать общедоступными и с возможностью редактирования незнакомыми людьми.

Впрочем, спустя несколько часов эту возможность закрыли и в настоящий момент при попытке запроса «пароли» на сайте docs.google.com Яндекс на показывает чужие документы.

«В среду вечером в службу поддержки обратились пользователи с жалобами на проблему доступности файлов на docs.google.com. Наша служба безопасности связывается сейчас с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация», — рассказали представители «Яндекс».

Что делать?

Не паникуйте. Если вы храните в Google Docs важную информацию, просто поменяйте настройки конфиденциальности на «ВЫКЛ» (меню «Настройки доступа» в верхнем правом углу документа).



