В рамках Дней энергии и климата в городской гимназии для учащихся провели творческий мастер-класс по раскрашиванию хлопковых сумок





Мероприятие проходило 27 июня под девизом «Бесплатный пакет? Спасибо, нет! Мы против пластикового мусора» согласно проекту «Через энергосбережение к развитию регионов», которым занимается общественное объединение «Живое партнёрство» при содействии Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии. Его основная цель — приобщить детей и их родителей к использованию многоразовых хлопчатобумажных сумок вместо полиэтиленовых пакетов.

— Многим известно, что обычные полиэтиленовые пакеты, которые мы покупаем в магазинах и на рынках, разлагаются более ста лет. Их сложно собрать и переработать. На свалках они распадаются на мелкие частицы, загрязняют воду и почву, приводят к гибели животных. Одноразовые пакеты — самый продаваемый товар в магазинах. Пришло время сказать пакетам «нет» и пользоваться удобными многоразовыми сумками, как делают это уже во многих развитых странах Европы, — высказала своё мнение руководитель проекта Лариса Яковюк.

Во время мастер-класса гимназисты очень старательно подошли к творческому процессу по созданию лозунга на сумках. Дети воодушевлённо разрисовывали их несмываемыми акриловыми красками, и через некоторое время на белых полотнах появлялись надписи с лозунгом, а также красивые листочки и аппетитные половинки фруктов. В рамках мероприятия детям была представлена информация об энергопотреблении, экономии энергоресурсов, правильных привычках использования ресурсов и обращения с отходами.

Напомним, что в этом году наш район подписал Соглашение мэров по климату и энергии, инициируемый Европейским союзом. Проводимые Дни энергии и климата — это результат массового движения местных властей, объединённых добровольным обязательством развивать свои территории на основе принципов устойчивой энергетики.

Снежана КОРШИКОВА.