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6 июля будет вести приём граждан депутат Палаты представителей Николай Андреевич Васильков

05.07.2018 — Разное | Новости Ветки  
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6 июля будет вести приём граждан депутат Палаты представителей Николай Андреевич Васильков

В пятницу, 6 июля, с 10.00 до 12.00 по телефону 3-57-30, а также в помещении Неглюбского сельского Совета (кабинет председателя сельисполкома) прямую линию и приём граждан будет вести депутат Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва по Буда-Кошелёвскому избирательному округу №38 Николай Андреевич ВАСИЛЬКОВ. Предварительная запись по телефону 4-26-50.

 
 
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В пятницу, 6 июля, с 10.00 до 12.00 по телефону 3-57-30, а также в помещении Неглюбского сельского Совета (кабинет председателя сельисполкома) прямую линию и приём граждан...
 
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