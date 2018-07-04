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Город воспоминаний. Праздничный Дом культуры
05.07.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)
Город Береза, улица Советская, районный Дом культуры, ориентировочно 1962 год.
Здание Дома культуры украшено флагами и гербами советских республик, агитационными стендами и лозунгами. Вероятно, это было время каких-то выборов или государственного праздника.
Улица все еще вымощена булыжником, к зданию ДК примыкает деревянный штакетник, а на правом краю снимка видна часть деревянного дома по ту сторону ул. Красноармейской – в нем находилась аптека.
Снимок Любови Зиновьевны Хоружей.
Продолжение следует.
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Районный Дом культуры по ул. Советская – на фотоснимке 1962 года.
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