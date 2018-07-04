Город воспоминаний. Праздничный Дом культуры

Город Береза, улица Советская, районный Дом культуры, ориентировочно 1962 год.

Здание Дома культуры украшено флагами и гербами советских республик, агитационными стендами и лозунгами. Вероятно, это было время каких-то выборов или государственного праздника.

Улица все еще вымощена булыжником, к зданию ДК примыкает деревянный штакетник, а на правом краю снимка видна часть деревянного дома по ту сторону ул. Красноармейской – в нем находилась аптека.

Снимок Любови Зиновьевны Хоружей.

Продолжение следует.