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Ford Mondeo теперь светит на 30 метров дальше и предупреждает об опасности при выезде с парковки

05.07.2018 08:44 — Разное | Tut.by  
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В Ford объявили о модернизации седана Mondeo для рынка ТС, направленную на повышение активной безопасности автомобиля.


Фото: Ford

В частности, это новые датчики парктроников с расширенной зоной охвата, позволившие реализовать функцию предупреждения при выезде с парковки задним ходом (электроника предупредит водителя о том, что перпендикулярно автомобилю движется другое транспортное средство). Усовершенствована и система мониторинга «слепых» зон: радиус действия увеличился до 7,5 м, а новое программное обеспечение минимизировало количество ложных срабатываний (теперь оно не превышает 1%).

Адаптивные светодиодные фары получили улучшенные механизмы коррекции света, линзы и электронные блоки управления, что позволило повысить «дальнобойность» дальнего света на 25% (в темное время суток, уверяют фордовцы, водитель видит на 30 м дальше).

В России стоимость седана, выпускаемого на заводе во Всеволожске, осталась прежней и начинается от 1 млн 385 тысяч рублей (около 21 900 долларов). В Беларуси седаны российской сборки представлены с атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,5 л (149 лошадиных сил) и турбомоторами EcoBoost объемом 2 л (199 или 240 сил). Цены — от 44 550 рублей.

 
 
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Ford Mondeo получил несколько обновлений, которые коснулись повышения безопасности. Улучшилась эффективность света фар, автомобиль получил систему предупреждения об...
 
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