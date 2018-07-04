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Хорошо ли вы ориентируетесь на рынке труда? Тест

05.07.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Коммуникабельность, стрессоустойчивость, владение ПК — мы стараемся указать в резюме те навыки и личные качества, которые повысят нашу ценность в глазах будущего работодателя. А многие ли сегодня умеют водить трактор и уверенно говорят на немецком? Мы составили тест, основанный на данных сервиса по поиску работы и персонала РАБОТА.TUT.BY, чтобы проверить, насколько вы разбираетесь в современном рынке труда.

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Для создания теста были проанализированы данные из резюме 1 351 309 соискателей на сервисе РАБОТА.TUT.BY на 24.05.2018.

 
 
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