​Жители французского Нанта протестуют против полиции

Во французском Нанте вспыхнули беспорядки после того, как полицейский при проверке автомобиля без предупреждения выстрелил в молодого человека.

Протестующие били стёкла и сожгли несколько автомобилей. Полиция применила слезоточивый газ. По данным французских силовиков, молодой человек за рулём автомобиля отказался представить документы полицейским и умышленно направил на них машину. Полицейские открыли огонь на поражение. Водитель получил огнестрельное ранение и спустя два часа умер в больнице.