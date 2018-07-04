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Жители французского Нанта протестуют против полиции
Во французском Нанте вспыхнули беспорядки после того, как полицейский при проверке автомобиля без предупреждения выстрелил в молодого человека.
Протестующие били стёкла и сожгли несколько автомобилей. Полиция применила слезоточивый газ. По данным французских силовиков, молодой человек за рулём автомобиля отказался представить документы полицейским и умышленно направил на них машину. Полицейские открыли огонь на поражение. Водитель получил огнестрельное ранение и спустя два часа умер в больнице.
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Протестующие били стёкла и сожгли несколько автомобилей.
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