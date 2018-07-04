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Выставка головных уборов советских времён открывается в Гомеле
Выставка головных уборов советских военных открывается сегодня в Гомеле. Экспозиция приурочена ко Дню Независимости Беларуси.
Солдатские и офицерские фуражки, пилотки, кепки, бескозырки и кокарды – всё это головные уборы форменного обмундирования Советской Армии и Военно-морского флота. Около полусотни экспонатов родом из ХХ века. За каждым – судьбы людей, которые когда-то встали на защиту Родины.
Все экспонаты – из областного музея военной славы, а также из частных коллекций. Гости библиотеки имени Ленина могут ознакомиться с историей головных уборов, которые являются незаменимым атрибутом военной формы, а также традициями и правилами создания экипировки. Выставка будет работать до 27 июля.
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Экспозиция приурочена ко Дню Независимости Беларуси.
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