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Volkswagen анонсировал новый кэмпер со спальней, кухней и душем

05.07.2018 08:21 — Разное | Интерфакс  
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Volkswagen опубликовал первые тизеры нового серийного кэмпера, построенного на базе модели Crafter. Публичная премьера автомобиля состоится в конце августа на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе.

Volkswagen анонсировал новый кэмпер со спальней, кухней и душем

Кэмпер создадут по мотивам концептуального автомобиля California XXL, представленного летом 2017 года. Он получит вместительный салон, где будет душевая кабина, туалет, а также кухня с раковиной, газовой конфоркой, двумя холодильниками и зоной для приема пищи.

По предварительным данным, у новинки будет две спальни: главная расположится в задней части кузова, а два дополнительных спальных места оборудуют на втором ярусе. Предполагается, что там же появится и большая панорамная крыша «для наблюдений за звездами» — как у концепт-кара.

В линейку двигателей войдет двухлитровый турбодизель, развивающий 177 л.с. и 410 Нм крутящего момента. Двигатель будет работать в паре с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного привода.

Volkswagen анонсировал новый кэмпер со спальней, кухней и душем
Volkswagen анонсировал новый кэмпер со спальней, кухней и душем

Источник: www.autonews.ru

 
 
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Volkswagen опубликовал первые тизеры нового серийного кэмпера, построенного на базе модели Crafter. Публичная премьера автомобиля состоится в конце августа на выставке...
 
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