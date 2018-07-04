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Диетолог о суперфудах: заедая чизбургеры ягодами годжи, не добьешься здоровья и долголетия

05.07.2018 08:11 — Разное | Интерфакс  
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Что бы такое съесть, чтобы сразу стать здоровым и красивым? И чтобы никакой химии… Адепты здорового питания в последнее время "подсели" на суперфуды – максимально обогащенные полезными веществами продукты питания. Чтобы получать весь спектр полезных веществ и микроэлементов, суперфуды достаточно употреблять в совсем небольшом количестве. Однако так ли безупречны эти чудо-продукты и что стоит знать, делая на них ставку в своем питании? Об этом читателям www.interfax.by рассказала известный диетолог Марта Марудова.

Диетолог о суперфудах: заедая чизбургеры ягодами годжи, не добьешься здоровья и долголетия
– Какие продукты относятся к суперфудам?

– Суперфудов очень много: это и пророщенные зерна пшеницы, и такие популярные сегодня ягоды годжи, и какао-бобы, и нут, и сушеные водоросли, и семена чиа, и льняная и кукурузная мука, которой заменяют муку высшего сорта.

В каждом из этих продуктов действительно содержится достаточно полезных веществ и микроэлементов: кальций, железо, фосфор, магний, витамины группы В, F, A, E, B, K, полиненасыщенные жирные кислоты и т.д. Суперфудам приписывают настоящие волшебные свойства. Якобы они одним своим присутствием в рационе помогают человеку худеть, лечат от болезней, избавляют от необходимости думать о качестве питания и витаминах из аптеки.

На самом деле все не так просто. У суперфудов немало противопоказаний. Так, отруби могут вызвать обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Соя иногда провоцирует сбои в работе эндокринной системы, а самые полезные растительные масла имеют побочные эффекты в виде высокой жирности и калорийности. Зеленую гречку не стоит употреблять людям с повышенным газообразованием и склонным к запорам.

Если решили употреблять в пищу пророщенную пшеницу, следите, чтобы длина ростков не превышала 3 мм, а семена были без пятен и не имели гнилостного запаха.

Ученые и диетологи до сих пор ведут горячие споры о свойствах сои. С одной стороны, она насыщает организм многими необходимыми элементами. С другой, есть данные, что соя – причина многих недугов: от патологий щитовидной железы до нарушений мозгового кровообращения и болезни Альцгеймера.

Морская сушеная капуста нормализует обмен веществ, снижает вес, повышает иммунитет, помогает при заболеваниях сердца и сосудов, полезна для ЦНС и костей, выводит радионуклиды, тяжелые металлы и остатки распавшихся антибиотиков. Настоящее сокровище! Между тем в этом суперфуде содержится большое количество йода, и потому людям с гиперфункцией щитовидной железы он противопоказан.

– В суперфудах больше пользы или вреда?

– Безусловно, пользы! Просто употреблять их нужно с умом и дозированно. Так, отрубей не стоит есть более 30-40 г в сутки. Причем важно обильно запивать их водой. Любые масла употребляют строго дозированно во избежание проблем с лишним весом. Если вы будете пить более 2-3 чашек цикория в день, то можете навредить своему организму. Пяти-семи ложек пророщенной зеленой гречки в день достаточно. А рекомендуемая доза кокосового масла и того меньше: 1-2 чайные ложки.

Прежде чем начать употреблять в пищу на постоянной основе такие насыщенные микроэлементами продукты, которые вы раньше не ели, не поленитесь посоветоваться с доктором и оценить их пользу непосредственно для вашего организма.

– Обязательно ли суперфуды должны быть экзотическими?

– Отнюдь. Экзотические суперфуды – не более чем мода сегодняшнего дня. Более привычное нам льняное масло не сильно отличается своими основными свойствами от масла грецкого ореха или облепихового. Крапива, клюква и злаки обладают такими же "суперфудными" свойствами, как и ягоды годжи. Богатые белком семена чиа можно заменить семенами льна, тыквенными семечками и орехами.

Нут, или турецкий горох, очень популярен у поклонников здорового питания. Но чечевица и фасоль ничем не хуже по своей пищевой ценности.

– Можно ли, употребляя суперфуды, улучшить свое здоровье, продлить молодость, красоту и активность?

– Можно. Только для этого нужно придерживаться и других правил здорового питания и образа жизни: много двигаться, контролировать калорийность пищи. Заедая чизбургеры ягодами годжи, вы вряд ли добьетесь здоровья и долголетия. Суперфуды могут быть отличным дополнением к здоровому образу жизни и правильному питанию, но не в силах заменить их.

Ирина Киеня

 
 
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Что бы такое съесть, чтобы сразу стать здоровым и красивым? И чтобы никакой химии… Адепты здорового питания в последнее время "подсели" на суперфуды – максимально...
 
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