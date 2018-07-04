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​Эвакуация из-за пожаров объявлена в нескольких американских штатах

05.07.2018 09:32 — Разное | ОНТ  
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Сразу в нескольких регионах США бушуют крупные пожары. Власти американских штатов Калифорния, Колорадо и Юта объявили об эвакуации граждан.

Пламя опасно близко подобралось к населённым пунктам. Под угрозой – 700 строений, в том числе жилые дома. Эвакуировано 300 человек. Власти Колорадо объявили об эвакуации более двух тысяч человек. Там уже сгорело около сотни жилых домов. В Юте также отселены жители более трёхсот домов. Власти американских штатов обратились с просьбами проявлять осторожность. Высокая активность пожаров в США будет сохраняться до конца июля в связи с жаркой погодой. 

 
 
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Под угрозой – 700 строений, в том числе жилые дома.
 
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