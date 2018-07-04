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В Беларуси стартовали продажи "посвежевшего" Renault Duster Dakar

05.07.2018 09:27 — Разное | Tut.by  
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Спецверсия Duster Dakar в нашей стране изначально появилась прошлым летом, но в Renault уже подготовили слегка обновленный вариант лимитированной серии SUV.


Как и прежде, все отличия кроссоверов в специальном исполнении от стандартных Duster — косметические. Это, в частности, окрашенные в черный цвет расширители колесных арок, корпуса наружных зеркал, стойки дверей и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. На заднем бампере имеется хромированная накладка с надписью Dakar, а самое главное отличие от машин образца прошлого года — пластиковые защитные накладки на дверях вместо наклеек и черная накладка на переднем бампере вместо прежней серебристой.


Оснащение у Duster Dakar изначально богаче, чем у обычных версий. В «базе» имеются круиз-контроль, кондиционер, противотуманные фары, подогрев передних сидений и лобового стекла, а также система дистанционного запуска двигателя.


В Беларуси Duster Dakar предлагается с бензиновым двигателем 2.0 (143 лошадиных сил) по цене от 31 300 рублей и турбодизелем 1.5 л (109 сил) стоимостью от 32 700 рублей. Все версии оснащаются полным приводом и 6-ступенчатой «механикой» со сверхкороткой первой передачей для уверенного передвижения в условиях тяжелого бездорожья, для двухлитрового варианта доступен и 4-ступенчатый «автомат» с дополнительным контуром охлаждения, также адаптированный для поездок в сложных дорожных условиях (34 000 рублей).

 
 
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Как и прежде, все отличия кроссоверов в специальном исполнении от стандартных Duster - косметические.
 
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