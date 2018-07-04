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В поисковую выдачу «Яндекса» попали файлы из Google Docs

05.07.2018 09:05 — Разное | dev.by  
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Российский поисковик неожиданно «Яндекс» начал индексировать открытые к просмотру документы из сервиса Google Docs. В выдачу попали, например, таблицы с паролями и другие личные файлы, пишет ixbt.

В поисковую выдачу «Яндекса» попали файлы из Google Docs

Среди множества файлов, которые стали доступными, оказались данные доступа к различным сайтам и сервисам, номера платёжных кошельков, дипломные проекты и презентации. По информации ixbt, проиндексированными оказались также и документы из социальной сети «Вконтакте».

«Яндекс индексирует только открытую часть интернета — те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля. Страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, Яндекс не индексирует, даже если они находятся в открытой части интернета. 

В среду вечером в службу поддержки обратились пользователи с жалобами на проблему доступности файлов на docs.google.com. Наша служба безопасности связывается сейчас с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация», — прокомментировали инцидент в «Яндексе».

Как сообщает hi-tech.mail.ru, возможность доступа к документам сохранялась около четырёх часов, после чего снова пропала. Официально компания пока не прокомментировала инцидент. Пользователям рекомендуют исправить настройки приватности собственных документов, чтобы избежать нежелательного доступа к ним.

Отметим, что в поисковой выдаче Google также можно найти открытые файлы из Google Docs — но для этого они должны быть напрямую индексированы владельцами или же загружены на проиндексированные поисковиком сайты.

 
 
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Российский поисковик неожиданно «Яндекс» начал индексировать открытые к просмотру документы из сервиса Google Docs. В выдачу попали, например, таблицы с паролями и...
 
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