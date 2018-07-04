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В поисковую выдачу «Яндекса» попали файлы из Google Docs
Российский поисковик неожиданно «Яндекс» начал индексировать открытые к просмотру документы из сервиса Google Docs. В выдачу попали, например, таблицы с паролями и другие личные файлы,
Среди множества файлов, которые стали доступными, оказались данные доступа к различным сайтам и сервисам, номера платёжных кошельков, дипломные проекты и презентации. По информации ixbt, проиндексированными оказались также и документы из социальной сети «Вконтакте».
Как
Отметим, что в поисковой выдаче Google также можно найти открытые файлы из Google Docs — но для этого они
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Российский поисковик неожиданно «Яндекс» начал индексировать открытые к просмотру документы из сервиса Google Docs. В выдачу попали, например, таблицы с паролями и...
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