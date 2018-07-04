|
30-летний джуниор распарсил dev.by и разослал резюме в 500 компаний. Сработало?
Имя Тахира Байгериева, вероятно, известно сотням компаний, зарегистрированных на dev.by. В середине июня он распарсил сайт и разослал своё резюме по адресам компаний. После этой истории dev.by заткнул «дыры» и обсудил с автором резюме результативность рассылки.
Тахиру Байгериеву 30 лет, по образованию он строитель, окончил БНТУ, работал в строительной сфере. В конце прошлого года задумался о смене профессии («может, это кризис среднего возраста?») и начал самостоятельно осваивать Python.
Когда почувствовал уверенность в своих силах, стал изучать рынок труда и откликаться на вакансии.
Когда писал программу, для интереса ещё добавил счётчик: он показал, что мне удалось отправить 500 с чем-то писем, ещё около 100 писем до компаний не дошли. Почему — не знаю. Может, там стоят антиспам-программы, или это я накосячил.
Делая рассылку, Тахир рассчитывал получить хотя бы 10-15 откликов на резюме с предложением работы. Но результат получился другой. Пришло около 40 писем, что начинающий программист оценивает как «очень мало».
— Не знаю, в чём причина. Возможно, дело в том, что я автоматизировал отправку писем и они попали в «спам». Хотя, чтобы скрипт выглядел как человек, я поставил задержку отправки письма на 3 секунды, но я в этом не специалист, мог что-то упустить. А возможно, меня просто проигнорировали — не могу судить, не имея точных фактов.
Все письма кандидат условно разделил на три части:
Наверное, мне следовало лучше выбирать слова в своём письме. Оно было ориентировано на большие, «бездушные» компании, чтобы просто выделиться в толпе. Но я не подумал, что на маленькие, «семейные» компании это может произвести негативное впечатление.
В своё оправдание могу сказать: таким способом я хотел показать свои навыки программирования — смотрите, я воспользовался ими для того, чтобы до вас дошло это письмо. А не то, что я такой «лентяй» или что мне на компанию наплевать. Хотя как начинающему программисту мне действительно без разницы, в какую компанию идти, — мне нужен опыт. В письме хотел донести до адресата, что проявил креативность, и в то же время извиниться за спам. Поэтому и выбрал нарочито непринуждённую, грубоватую манеру. Мне казалось, это прикольно.
Большинство ответов не содержало приглашений на работу, но одно собеседование Тахиру всё же назначили. Правда, оно до сих не состоялось.
— Как и договаривались, я позвонил в компанию через неделю. Девушка не подняла. Через час перезвонила, и состоялся приблизительно такой разговор:
Я: Здрасте, я такой-то, договаривались созвониться и встретиться.
Она: Ага, помню. Я сейчас не на работе, календарь соответственно не со мной. Завтра созвонимся после 11-и.
На следующий день ждал звонка. Ну, думаю, это мне нужна работа, поэтому позвоню сам ещё раз. После 12-и звоню. Разговор примерно следующий:
Я: Здрасте, я такой-то, договаривались созвониться сегодня.
Она: А, это вы. Я вам перезвоню.
Короче, уже неделю жду.
Тахир отдаёт себе отчёт в том, что ему сложно конкурировать с юными выпускниками специализированных факультетов, но уверен, что работу в ИТ рано или поздно найдёт.
Читайте также:
|
Свежие газеты
Архив (Разное)