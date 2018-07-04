30-летний джуниор распарсил dev.by и разослал резюме в 500 компаний. Сработало?

Имя Тахира Байгериева, вероятно, известно сотням компаний, зарегистрированных на dev.by. В середине июня он распарсил сайт и разослал своё резюме по адресам компаний. После этой истории dev.by заткнул «дыры» и обсудил с автором резюме результативность рассылки.





Тахиру Байгериеву 30 лет, по образованию он строитель, окончил БНТУ, работал в строительной сфере. В конце прошлого года задумался о смене профессии («может, это кризис среднего возраста?») и начал самостоятельно осваивать Python.

Когда почувствовал уверенность в своих силах, стал изучать рынок труда и откликаться на вакансии.

— Я принялся читать разные специализированные сайты, узнал про dev.by и увидел, что у вас столько компаний в базе, — рассказывает Тахир. — Думаю, где ещё столько найдёшь. Просмотрел около 50 компаний, чтобы узнать, какие из них занимаются разработками на выбранном мной языке программирования, это отняло у меня много часов. Тогда я решил написать программу, чтобы она всё сделала за меня: нашла на сайте ссылку на профиль компании, е-мэйл и отправила резюме.

Когда писал программу, для интереса ещё добавил счётчик: он показал, что мне удалось отправить 500 с чем-то писем, ещё около 100 писем до компаний не дошли. Почему — не знаю. Может, там стоят антиспам-программы, или это я накосячил.





Делая рассылку, Тахир рассчитывал получить хотя бы 10-15 откликов на резюме с предложением работы. Но результат получился другой. Пришло около 40 писем, что начинающий программист оценивает как «очень мало».

— Не знаю, в чём причина. Возможно, дело в том, что я автоматизировал отправку писем и они попали в «спам». Хотя, чтобы скрипт выглядел как человек, я поставил задержку отправки письма на 3 секунды, но я в этом не специалист, мог что-то упустить. А возможно, меня просто проигнорировали — не могу судить, не имея точных фактов.

Все письма кандидат условно разделил на три части:

с обидой (10%);

с похвалой (20%);

нейтральные (70%).

— Большая часть писем — это был просто ответ от человека, делающего свою работу: «Спасибо за резюме, но нам Python не нужен». Некоторые меня хвалили: «Спасибо за ваше резюме, классная идея, но нам Python не нужен». А кое-кто меня отчитал. Один рекрутёр ответил очень грамотно: мол, так не делается, ты можешь обидеть людей, подходи к каждой компании индивидуально. Я поставил себя на его место и подумал: чувак прав, спасибо за совет.

Наверное, мне следовало лучше выбирать слова в своём письме. Оно было ориентировано на большие, «бездушные» компании, чтобы просто выделиться в толпе. Но я не подумал, что на маленькие, «семейные» компании это может произвести негативное впечатление.

В своё оправдание могу сказать: таким способом я хотел показать свои навыки программирования — смотрите, я воспользовался ими для того, чтобы до вас дошло это письмо. А не то, что я такой «лентяй» или что мне на компанию наплевать. Хотя как начинающему программисту мне действительно без разницы, в какую компанию идти, — мне нужен опыт. В письме хотел донести до адресата, что проявил креативность, и в то же время извиниться за спам. Поэтому и выбрал нарочито непринуждённую, грубоватую манеру. Мне казалось, это прикольно.





Большинство ответов не содержало приглашений на работу, но одно собеседование Тахиру всё же назначили. Правда, оно до сих не состоялось.

— Как и договаривались, я позвонил в компанию через неделю. Девушка не подняла. Через час перезвонила, и состоялся приблизительно такой разговор:

Я: Здрасте, я такой-то, договаривались созвониться и встретиться.

Она: Ага, помню. Я сейчас не на работе, календарь соответственно не со мной. Завтра созвонимся после 11-и.

На следующий день ждал звонка. Ну, думаю, это мне нужна работа, поэтому позвоню сам ещё раз. После 12-и звоню. Разговор примерно следующий:

Я: Здрасте, я такой-то, договаривались созвониться сегодня.

Она: А, это вы. Я вам перезвоню.

Короче, уже неделю жду.

Тахир отдаёт себе отчёт в том, что ему сложно конкурировать с юными выпускниками специализированных факультетов, но уверен, что работу в ИТ рано или поздно найдёт.