ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

30-летний джуниор распарсил dev.by и разослал резюме в 500 компаний. Сработало?

05.07.2018 09:00 — Разное | dev.by  
Размер текста:
A
A
A

Имя Тахира Байгериева, вероятно, известно сотням компаний, зарегистрированных на dev.by. В середине июня он распарсил сайт и разослал своё резюме по адресам компаний. После этой истории dev.by заткнул «дыры» и обсудил с автором резюме результативность рассылки.

30-летний джуниор распарсил dev.by и разослал резюме в 500 компаний. Сработало?

Тахиру Байгериеву 30 лет, по образованию он строитель, окончил БНТУ, работал в строительной сфере. В конце прошлого года задумался о смене профессии («может, это кризис среднего возраста?») и начал самостоятельно осваивать Python.30-летний джуниор распарсил dev.by и разослал резюме в 500 компаний. Сработало?

Когда почувствовал уверенность в своих силах, стал изучать рынок труда и откликаться на вакансии.

— Я принялся читать разные специализированные сайты, узнал про dev.by и увидел, что у вас столько компаний в базе, — рассказывает Тахир. — Думаю, где ещё столько найдёшь. Просмотрел около 50 компаний, чтобы узнать, какие из них занимаются разработками на выбранном мной языке программирования, это отняло у меня много часов. Тогда я решил написать программу, чтобы она всё сделала за меня: нашла на сайте ссылку на профиль компании, е-мэйл и отправила резюме.

Когда писал программу, для интереса ещё добавил счётчик: он показал, что мне удалось отправить 500 с чем-то писем, ещё около 100 писем до компаний не дошли. Почему — не знаю. Может, там стоят антиспам-программы, или это я накосячил.

30-летний джуниор распарсил dev.by и разослал резюме в 500 компаний. Сработало?

Делая рассылку, Тахир рассчитывал получить хотя бы 10-15 откликов на резюме с предложением работы. Но результат получился другой. Пришло около 40 писем, что начинающий программист оценивает как «очень мало».

— Не знаю, в чём причина. Возможно, дело в том, что я автоматизировал отправку писем и они попали в «спам». Хотя, чтобы скрипт выглядел как человек, я поставил задержку отправки письма на 3 секунды, но я в этом не специалист, мог что-то упустить. А возможно, меня просто проигнорировали — не могу судить, не имея точных фактов.

Все письма кандидат условно разделил на три части:

  • с обидой (10%);
  • с похвалой (20%);
  • нейтральные (70%).

— Большая часть писем — это был просто ответ от человека, делающего свою работу: «Спасибо за резюме, но нам Python не нужен». Некоторые меня хвалили: «Спасибо за ваше резюме, классная идея, но нам Python не нужен». А кое-кто меня отчитал. Один рекрутёр ответил очень грамотно: мол, так не делается, ты можешь обидеть людей, подходи к каждой компании индивидуально. Я поставил себя на его место и подумал: чувак прав, спасибо за совет.

Наверное, мне следовало лучше выбирать слова в своём письме. Оно было ориентировано на большие, «бездушные» компании, чтобы просто выделиться в толпе. Но я не подумал, что на маленькие, «семейные» компании это может произвести негативное впечатление.

В своё оправдание могу сказать: таким способом я хотел показать свои навыки программирования — смотрите, я воспользовался ими для того, чтобы до вас дошло это письмо. А не то, что я такой «лентяй» или что мне на компанию наплевать. Хотя как начинающему программисту мне действительно без разницы, в какую компанию идти, — мне нужен опыт. В письме хотел донести до адресата, что проявил креативность, и в то же время извиниться за спам. Поэтому и выбрал нарочито непринуждённую, грубоватую манеру. Мне казалось, это прикольно.

30-летний джуниор распарсил dev.by и разослал резюме в 500 компаний. Сработало?

Большинство ответов не содержало приглашений на работу, но одно собеседование Тахиру всё же назначили. Правда, оно до сих не состоялось.

— Как и договаривались, я позвонил в компанию через неделю. Девушка не подняла. Через час перезвонила, и состоялся приблизительно такой разговор:

Я: Здрасте, я такой-то, договаривались созвониться и встретиться.

Она: Ага, помню. Я сейчас не на работе, календарь соответственно не со мной. Завтра созвонимся после 11-и.

На следующий день ждал звонка. Ну, думаю, это мне нужна работа, поэтому позвоню сам ещё раз. После 12-и звоню. Разговор примерно следующий:

Я: Здрасте, я такой-то, договаривались созвониться сегодня.

Она: А, это вы. Я вам перезвоню.

Короче, уже неделю жду.

Тахир отдаёт себе отчёт в том, что ему сложно конкурировать с юными выпускниками специализированных факультетов, но уверен, что работу в ИТ рано или поздно найдёт.

— Мне отказывали не из-за того, что мне 30 лет, а по объективным причинам: у меня нет опыта работы, я же полностью с нуля начал. Я понял, что одного языка программирования недостаточно, стал учить разные технологии: базы данных, фреймворк и т.д. Теперь я уже более-менее стою на ногах, хотя опыта работы все ещё нет. Но рано или поздно работу найду — в этом я не сомневаюсь.

 

Читайте также: «Перестал указывать в анкете дату рождения». Инженер под 40 уже два года ищет работу в ИТ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Имя Тахира Байгериева, вероятно, известно сотням компаний, зарегистрированных на dev.by. В середине июня он распарсил сайт и разослал своё резюме по адресам компаний....
 
Новости дня
Новости разные
 
Радыё “Стоўбцы” за 5 ліпеня 2018 г.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Герой працы
Новости Ветки
Заря над Неманам
Прамень
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика