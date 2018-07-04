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Председатель Браславского райисполкома задержан по подозрению в получении взяток
05.07.2018 — Разное | Светлы шлях
Сотрудниками 7 управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД задержан председатель Браславского райисполкома по подозрению в получении взяток.
Как
Помимо этого, оперативники располагают данными, что задержанный в течение последних двух лет незаконно истребовал и получил часть выплаченных премий работникам исполкома, превышал свои служебные полномочия при осуществлении закупок товарно-материальных ценностей.
Сотрудниками ГУБОПиК также задержан заместитель председателя Браславского райисполкома, который в период с апреля 2016 года по январь 2018 года получил от гражданина взятку в сумме 6,3 тыс. евро за решение вопросов, входящих в его компетенцию.
Следственным комитетом Республики Беларусь в отношении председателя исполкома возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.430 УК («Получение взятки») и ч.3 ст.426 УК («Превышение власти или служебных полномочий»), его супруги и заместителя председателя – по ч.3 ст.430 УК.
В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности указанных должностных лиц.
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Сотрудниками 7 управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД задержан председатель Браславского райисполкома по подозрению в получении взяток.
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