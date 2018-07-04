Председатель Браславского райисполкома задержан по подозрению в получении взяток

Сотрудниками 7 управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД задержан председатель Браславского райисполкома по подозрению в получении взяток.

Как сообщает пресс-служба МВД, установлено, что с апреля 2016 года по май 2018 года глава района систематически получал взятки за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Сумма незаконного обогащения составила не менее 27,9 тыс. евро. Мужчина действовал при пособничестве своей жены – начальника отдела экономики Браславского райисполкома, которая также задержана.

Помимо этого, оперативники располагают данными, что задержанный в течение последних двух лет незаконно истребовал и получил часть выплаченных премий работникам исполкома, превышал свои служебные полномочия при осуществлении закупок товарно-материальных ценностей.

Сотрудниками ГУБОПиК также задержан заместитель председателя Браславского райисполкома, который в период с апреля 2016 года по январь 2018 года получил от гражданина взятку в сумме 6,3 тыс. евро за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Следственным комитетом Республики Беларусь в отношении председателя исполкома возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.430 УК («Получение взятки») и ч.3 ст.426 УК («Превышение власти или служебных полномочий»), его супруги и заместителя председателя – по ч.3 ст.430 УК.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности указанных должностных лиц.